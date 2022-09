MotoGP | Bastianini: "Fare più di così oggi era difficile"

Ci ha sperato, ma alla fine Enea Bastianini si è dovuto accontentare di chiudere la qualifiche di Aragon con il terzo tempo consentendo così alla Ducati di monopolizzare l’intera prima fila.

Il pilota del team Gresini aveva stupito ad inizio sessione quando aveva messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi girando sul 46’’5, ma alla fine non è riuscito a replicare al capolavoro realizzato da Francesco Bagnaia per poi essere scavalcato anche da Jack Miller per appena 90 millesimi.

Nonostante l’amarezza per una pole solo accarezzata, la delusione non è apparsa sul volto di Enea. Il romagnolo ha ammesso di aver compiuto qualche sbavatura di troppo in occasione dell’ultimo tentativo che ha pregiudicato ogni sua possibilità di lottare con quello che sarà il suo futuro compagno di squadra.

“Sono contento per oggi, abbiamo fatto un bel lavoro” ha dichiarato Bastianini a fine sessione. “La qualifica è stata bella, sono stato primo per quasi tutto il turno prima che Pecco facesse quel giro. Io invece ho fatto qualche piccolo errore qua e là, però sono contento ugualmente. Dopo la pausa sono migliorato tanto in qualifica ed era quello che cercavo. Devo continuare così”.

“Ho commesso qualche sbavatura, ma qua ad Aragon fare il giro perfetto non è mai facile. Basta arrivare un po' lungo in una curva per compromettere tutto. Penso che Pecco abbia fatto davvero un bel giro, ma per me fare più di così oggi era difficile”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La partenza dalla terza casella non pregiudica le possibilità di ottenere un risultato di rilievo in gara. Sarà però fondamentale essere gentili con le gomme per evitare di arrivare allo stint finale in condizioni di aderenza precaria.

“Ancora dobbiamo definire la strategia per la gara, ma su questo tracciato anche io consumo abbastanza la gomma. Penso che sarà importante sia riuscire a preservare gli pneumatici per la parte conclusiva che disputare una bella prima parte di gara”.

Bastianini non si è voluto sbilanciare in previsioni per domani, ma è certo che saranno in tanti i candidati per la vittoria.

“Nella parte finale dovremo remare tutti quanti e sarà sicuramente complicato. Tuttavia abbiamo mostrato un bel passo nel corso dell’intero weekend e penso che potremo fare bene domani”.

“Siamo in tanti ad avere un bel ritmo e sarà davvero difficile. Però questa è una pista dove ho sempre fatto bene e dove ho sempre ottenuto dei buoni risultati”.