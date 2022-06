MotoGP | Bastianini-Ducati: c'è la firma ma resta da definire il team

Non si sa ancora con quali colori, ma Enea Bastianini resterà con la Ducati per altre due stagioni. La cosa ormai non era più un segreto da tempo ma, secondo quanto appreso da GPOne.com, ieri sera c'è stata la firma nel paddock del Sachsenring.

L'amministratore Claudio Domenicali è arrivato in Germania e nella serata di sabato c'è stato l'incontro che ha concretizzato il tutto. Al momento la certezza è che il riminese si è legato alla Casa di Borgo Panigale anche per le stagioni 2023 e 2024 e che disporrà di un pacchetto ufficiale.

Quello che rimane ancora da scoprire sono solo i colori della carena della sua Desmosedici GP. Il marchio bolognese, infatti, ha preso ancora tempo per decidere se affidare a "Bestia" o a Jorge Martin il ruolo di futuro compagno di squadra di Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale.

La decisione è attesa durante l'estate, molto probabilmente a cavallo di ferragosto, e chi tra i due non si vestirà di Rosso andrà ad affiancare Johann Zarco, confermato alla Prima Pramac Racing dalle parole del direttore sportivo Ducati, Paolo Ciabatti.

In questo modo, la Ducati è riuscita a regalare almeno un sorriso ad Enea in un weekend fin qui davvero complicatissimo, nel quale è stato l'unico pilota dell'armata rossa a non riuscire a centrare l'accesso alla Q2, con un episodio legato alla bandiera a scacchi della Q1 che aveva fatto saltare i nervi al ragazzo romagnolo.

Per quanto riguarda la Ducati, dunque, resta da capire chi sarà ad andare a coprire il vuoto lasciato da Bastianini all'interno del Gresini Racing. Il candidato numero uno sembra essere il portoghese Miguel Oliveira, in uscita dalla KTM, ma bisogna stare attenti a non sottovalutare anche la candidatura di Alex Rins, ancora alla ricerca di una sella dopo la decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP al termine della stagione.

