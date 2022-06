MotoGP | Bastianini: "Dovrò attaccare, ma in modo intelligente

"Partendo dalla 14° casella, non mi aspetto di vincere la gara domani". Enea Bastianini è molto realista alla conclusione di una giornata sicuramente deludente. A causa del traffico nelle fasi conclusive della FP3, ha mancato l'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio di Catalogna.

Per un pilota in lizza per il titolo, la Q1 sembrava quasi una formalità, invece il pilota del Gresini Racing non è riuscito a mettere insieme il giro giusto e quindi, anche se per appena una manciata di millesimi, non è riuscito a passare il taglio e domani dovrà schierare la sua Ducati in quinta fila.

Una posizione che complica, e non di poco, la sua gara, visto che la gestione del consumo delle gomme sembra essere destinata ad essere il fattore decisivo. Ma anche perché i suoi rivali nella corsa al titolo - Aleix Espargaro, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo - prenderanno tutti il via dalla prima fila.

"E' difficile fare strategie, perché la pista cambia radicalmente di sessione in sessione. Quello che so è che dovrò cercare di fare una bella prima parte di gara per cercare di rimanere il più cucito possibile a quelli lì davanti. Mi serve una buona partenza, ma poi dovrò essere conservativo per non distruggere le gomme", ha detto Enea a fine giornata.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oltre che su una buona partenza, per rimontare confida proprio sul fatto che chi parte nelle due prime file non imprimerà un ritmo infernale alla corsa proprio per gestire gli pneumatici.

"Io penso che chi è davanti difficilmente si prenderà troppi rischi all'inizio. A parti invertite, se fossi davanti io, cercherei di fare una prima parte di gara abbastanza tranquilla, perché è quella finale che sarà cruciale. Il gap grosso lo vedremo alla fine, sarà lì che si sveleranno le carte".

"Bestia" è uno dei maestri della gestione gomme. Anzi, da alcuni viene additato come il più bravo in assoluto. Questa volta però dovrà chiedere uno sforzo alle sue Michelin per risalire la china, quindi non sarà semplice.

"Domani dovrò fare una gara all'attacco e le gomme le dovrò usare abbastanza. Ma la cosa fondamentale sarà cercare di fare una gara intelligente, perché mi piacerebbe non fare errori, pensando anche al campionato", ha detto, facendo un chiaro riferimento agli zero pesanti di Portimao e Mugello e quindi alla necessità di non aggiungerne un altro a Barcellona.

Infine, quando gli è stato domandato chi possano essere i favoriti della corsa, ha di fatto indicato i suoi rivali nella corsa al titolo: "Aleix è molto in forma, ma anche Zarco è molto bravo a gestire le gomme. Secondo me sono i due che saranno più difficili da battere domani. Poi credo che anche Pecco e Fabio, che oggi ha mostrato un passo impressionante, saranno della partita".