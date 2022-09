MotoGP | Bastianini: "Domani sarà dura entrare nel Q2"

Enea Bastianini è senza dubbio l’uomo del momento. Il pilota del team Gresini, giunto a Motegi dopo aver ottenuto il successo ad Aragon al termine di una intensa lotta di nervi con Pecco Bagnaia, è stato al centro dell’attenzione soprattutto per la questione ordini di scuderia.

Le chiacchiere del dopo gara e del giovedì della conferenza stampa, però, hanno lasciato il posto a quello che più conta questa mattina quando sono iniziate le attività in pista: i riscontri cronometrici.

In un venerdì dal format rivoluzionato, con un’unica sessione di prove libere della durata di 75 minuti, a brillare sono state le Ducati ufficiali di Jack Miller e Bagnaia, mentre Bastianini è stato l’unico dei piloti di vertice della classifica a steccare.

Enea, infatti, ha chiuso la sessione soltanto con il quattordicesimo tempo in 1'44’’978, ma a pesare su questo risultato è stata una scivolata in curva 5 che ha impedito a Bastianini di tornare in pista nei minuti conclusivi e migliorare i suoi riferimenti.

L’errore potrebbe costare carissimo in vista della qualifica. Per domani, infatti, è prevista pioggia e se ciò dovesse essere confermato Enea sarebbe costretto a dover disputare le Q1.

“Per domani c’è la possibilità che piova e penso che sarà difficile entrare nel Q2, ma in ogni caso dovrò prendere confidenza anche in condizioni di bagnato” ha dichiarato Bastianini a fine giornata. “Qui l’aderenza non è male, ma abbiamo visto in passato che quando c’è molta acqua sull’asfalto c’è la possibilità di andare in acquaplaning, quindi dovrò essere molto cauto”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante l’errore commesso oggi, il futuro compagno di squadra di Bagnaia è sembrato calmo e rilassato. Enea ha confermato che anche nel caso fosse costretto a scattare dalle retrovie sarà possibile rimontare grazie ai numerosi punti di sorpasso offerti dal tracciato di Motegi.

“Mi piace molto questo circuito e non penso che sia difficile superare perché ci sono molti punti dove staccare al limite La moto è stabile e da un certo punto di vista sembra più semplice da affrontare rispetto alla Moto2”.

“Ho compiuto molti giri per comprendere le traiettorie dato che questa era la prima volta che affrontavo questo circuito con una MotoGP. Penso di aver preso una buona confidenza”.

Prima di affrontare il briefing con i suoi tecnici, Bastianini ha poi ammesso di aver concentrato le sue attenzioni sulle due Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia e non solo per il fatto che i due portacolori della casa di Borgo Panigale siano stati i più rapidi al termine delle FP1

“Credo che tutte le Ducati siano molto vicine e simili come prestazioni. Al momento il confronto lo faccio con Pecco e Jack. È importante per capire cosa facciano di diverso rispetto a me”.