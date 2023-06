MotoGP | Bastianini: “Domani mi servirà l’antidolofirico”

La gara di casa ha un sapore ancora più speciale per Enea Bastianini, che è tornato in pista dopo il lungo stop a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tre mesi. Oggi al Mugello ha disputato quella che di fatto è la sua prima gara completa della stagione, conclusa in nona posizione con un punto guadagnato. Poteva andare sicuramente meglio per il romagnolo, che nella giornata di ieri si sentiva più forte, ma non è ancora fisicamente recuperato al 100%.

Al termine della Sprint, Bastianini rivela le proprie sensazioni al sabato del Gran Premio d’Italia: “Diciamo che la giornata non è partita benissimo, perché stamattina non mi sono trovato bene come ieri. Qualcosa si può fare, non ero a posto al 100%, c’era qualcosa che non funzionava come ieri, quindi devo capire perché. Non ho mai avuto troppo grip al posteriore durante tutto il weekend…e poi in ingresso di curva sono troppo veloce, quindi non riesco a fermarmi per sfruttare il posteriore. Quindi devo lavorare in questa direzione. Il warm up l’hanno ridotto, quindi devo fare la modifica giusta e capire in quei dieci minuti se funziona”.

Una caduta in qualifica inoltre ha peggiorato le sensazioni già non particolarmente buone: “Le condizioni sono cambiate un po’ e poi la caduta in qualifica non ci voleva. Purtroppo mi si è chiusa alla Scarperia a destra, l’avevo tenuta su e poi sono caduto. Però la gara è andata piuttosto bene, sono riuscito a rimanere attaccato agli altri per un po’ di giri. Purtroppo mi si è chiusa all’Arrabbiata 1 e lì ho perso il contatto. Ho fatto un po’ di fatica, ho cercato di fare del mio meglio e un punticino l’ho preso”.

Non è un weekend semplice fino ad ora quello del pilota Ducati, che si è ritrovato a far fronte anche a condizioni complicate a causa della pioggia caduta nei primi giri della Sprint. Tuttavia, Bestia non si è perso d’animo e ha portato a casa un punto al traguardo: “Non è mai stata una gara perfetta perché non sono mai riuscito a fare quello che volevo. Ovviamente stamattina mi sono alzato più dolorante, ma è normale, me lo aspettavo che sarebbe stato un weekend difficile e lo è. Vedremo domani, dipende da come mi sveglio la mattina e quanto sarò dolorante. Sicuramente per la gara lunga mi servirà un antidolorifico, oggi non li ho presi perché volevo un po’ capire le sensazioni, ma è proprio una questione anche fisica, non solo della spalla”.

Per Bastianini, quella odierna è stata la prima Sprint Race completa, avendo completato solo poche curve a Portimao per poi fermarsi per recuperare dall’infortunio: “Me la sono vissuta bene, ho cercato di capire un po’ come affrontarla, ho osservato un po’ gli altri. Poi pioveva, guardavo su e c’era il sole, non capivo…però è meno drammatica di quello che mi aspettavo. Oggi non ho trovato una giungla, ovviamente il primo giro è quello più critico, ma un po’ meglio di quello che era stato a Portimao”.