MotoGP | Bastianini: "Domani attaccherò fin dall'inizio"

"Giornata difficile, una delle peggiori della mia vita". Non serve aggiungere molto alle parole che Enea Bastianini stesso ha utilizzato per descrivere il suo sabato di Valencia. Nel weekend in cui deve giocarsi il terzo posto nel Mondiale con Aleix Espargaro, il pilota del Gresini Racing si è ritrovato fuori dalla Q2 per pochi millesimi sia in FP3 che in Q1, dopo essere finito ruote all'aria in entrambe le occasioni.

Se si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, si può notare che il rivale dell'Aprilia è solamente tre posizioni più avanti rispetto al suo 13° posto in griglia, ma in "Bestia" resta la sensazione di una giornata nella quale ha finito per raccogliere molto meno di quello che era il suo potenziale.

"Ero veloce, ma è iniziata storta da subito, perché stamattina ho avuto dei problemi sul posteriore della moto. Abbiamo cambiato qualsiasi cosa, senza capire cosa fosse, ma nel frattempo ho perso del tempo. Quando sono tornato in pista, sono caduto a causa della gomma fredda e per me è stato impossibile entrare direttamente in Q2", ha spiegato Enea a fine giornata.

"In ogni caso, ero ottimista, perché il feeling era buono, ma poi sono caduto di nuovo anche nella Q2 e sarebbe stato meglio cadere nella FP4 (sorride). Ma quando fai del tuo meglio e provi il tutto per tutto, ci può stare. Un po' mi rode, perché sia alla mattina che al pomeriggio siamo rimasti fuori per una posizione e per pochi millesimi, ma vuol dire che doveva andare così. Peccato, perché così Aleix è in vantaggio", ha aggiunto.

Questa situazione potrebbe portarlo a cambiare il suo approccio alla gara. Bastianini è noto per la sua gestione delle gomme e per la sua capacità di venire fuori alla distanza. Tuttavia, domani potrebbe spingere da subito.

"Domani per me sarà importante attaccare fin dall'inizio, quindi devo cambiare qualcosa a livello mentale, perché di solito attacco alla fine. Vediamo cosa succederà domani, ma voglio fare la mia gara senza fare troppi calcoli. Dobbiamo analizzare tutti i dati per capire come gestire al meglio la gara. Probabilmente dovremo cambiare un po' anche il set-up rispetto al solito, ma non credo che lo faremo troppo, anche se il feeling non è ancora al 100%".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Inevitabilmente, ad Enea è stato chiesto di analizzare anche la situazione del futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia, che domani inizierà dall'ottavo posto la gara che lo potrebbe rendere campione, ma anche con 23 punti di vantaggio sul rivale Fabio Quartararo.

"Anche per Pecco non è stata una giornata semplice, come non lo era stata quella di ieri. Ma Pecco deve solo gestire la gara. L'ottavo posto domani sarebbe buono per lui (sorride), ma Fabio sembra forte in ottica gara, quindi vediamo".

Guardando al futuro, martedì lo aspetta il primo test da pilota ufficiale Ducati, che rappresenterà anche il primo incontro con il suo nuovo capo tecnico, Marco Rigamonti.

"Sarà emozionante e sicuramente ci sarà già del lavoro da fare. Dovrò conoscere il mio nuovo capo tecnico ed iniziare ad avere subito un buon feeling, perché è importante iniziare a capirsi in fretta. Ho già un programma di lavoro, ma ancora non l'ho guardato, anche se mi hanno anticipato che sarà intenso. Voglio aspettare lunedì pomeriggio per concentrarmi su quello però".

Infine, gli è stato domandato quali siano gli aspetti su cui secondo lui deve crescere ancora la Ducati: "Penso che la mia moto sia già molto vicina a quella di Pecco, ma la 2023 sarà diversa per entrambi. Martedì proveremo a capirne il potenziale. Se c'è un qualcosa su cui dobbiamo migliorare è la gestione del vento: io lo soffro particolarmente, ma ieri abbiamo visto che l'hanno patito tutti i piloti Ducati nella FP1. Per il resto, c'è ancora qualcosina da migliorare, ma non troppo", ha concluso.