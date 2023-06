MotoGP | Bastianini: “Caduta? Dispiace, ma da Silverstone sarà diverso”

Il Gran Premio d’Olanda si è concluso nella ghiaia per Enea Bastianini, che mentre domenica metteva in atto la propria rimonta ha perso il controllo della sua Desmosedici GP23. Di certo non il finale che si aspettava, però il pilota Ducati si proietta verso la pausa estiva cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Nonostante l’infortunio che l’ha tenuto lontano dalle gare per diverso tempo, la crescita mostrata nella tripletta che precede lo stop lo rende soddisfatto. In tre weekend ha imparato a conoscere e familiarizzare con questa nuova moto, oltre che con la squadra. “Sto migliorando molto, so meglio cosa fare con la moto. Sono felice del lavoro ma non del risultato”.

Bestia è però convinto che pian piano arriverà e potrà lottare per le posizioni di vertice, già occupate dal suo compagno di squadra. Pecco Bagnaia infatti ha trionfato ad Assen questo fine settimana ed Enea vede di buon auspicio i risultati del vicino di box: “Conosco il potenziale di Pecco, è molto veloce. Il risultato che ha ottenuto perché è sempre al top. Ma quello che io posso fare con questa moto è questo…e sono indietro al momento. Però ho bisogno di tempo, devo recuperare dall’infortunio, dopo la gara ero tanto stanco. Ma nel complesso sono contento della situazione perché probabilmente prima di questa gara avrei firmato per essere così vicino”.

Il risultato è sicuramente poco soddisfacente per Bastianini, al contrario però del lavoro, come ammesso dal pilota. Il portacolori Ducati ha capito quale direzione prendere in queste prime gare che ha disputato, resterà solo da risolvere l’interrogativo sulle cadute, per lui ancora inspiegabili: “Sto bene, ho fatto tutto uguale al giro precedente e sono caduto. Il grip era un po’ più basso, ma il mio feeling non era male. Anche con la media al posteriore non era male, dopo due giri avevo recuperato tante posizioni. Era molto positivo, ma a un certo punto sono caduto. Per me oggi sarebbe stata dura vincere, l’obiettivo era finire in top 5 ed era realistico, perché vedendo i passi degli altri siamo stati più vicini rispetto a Sachsenring e Mugello”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non destabilizza, ma mi dispiace, perché stavo facendo una bella gara, ero venuto su bene. Sapevo di poter passare i piloti che avevo davanti, mi sarebbe piaciuto finirla per instaurare ancora qualcosa con la mia moto che mi manca da tempo. Ma quello che mi piace è aver ritrovato le vecchie sensazioni, quelle che avevo l’anno scorso. Ovvero riuscire a fare de bei sorpassi, l’unica cosa che mi rimane è capire il motivo per cui cado. Questo non mi è chiaro”, spiega.

Bastianini però è convinto che la pausa estiva lo aiuterà a recuperare fisicamente ma anche in termini di fiducia, con nuovi obiettivi e, spera, una ritrovata competitività: “L’approccio alla seconda metà di stagione sarà un po’ diverso. Ora ho provato a migliorare la moto e il mio rapporto con tutta la squadra, che era nuova per me. Ora abbiamo capito meglio cosa possiamo e dobbiamo fare. Ma la mia stagione inizierà a Silverstone. Ora devo lavorare tanto in palestra e fare tanta fisioterapia. È importante arrivare preparati per la seconda metà di stagione, non sarà semplice. Quando sarò a Silverstone, proverò a salire sul podio: questo è l’obiettivo per quella pista, che è una delle mie preferite. Lo cercherò perché sarà importante per me e per la mia situazione”.

La strada è già iniziata, il lavoro svolto in questi tre weekend consecutivi ha aiutato nel comprendere la GP23, ora restano da affinare alcuni dettagli: “Uno dei pregi è che ho capito questa GP23, ho iniziato a capire qual è la direzione da prendere. Ovviamente il mio setup base dell’anno scorso non andava bene, quindi questo weekend lo abbiamo dovuto modificare abbastanza, perché vedevo che c’era qualcosa che non andava. Non potevo perdere così tanto solo in determinati punti. Quindi abbiamo fatto delle modifiche e in gara sono andato meglio. Guardando i dati, il distacco era minore. Credo che la direzione giusta l’abbiamo presa”.