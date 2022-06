MotoGP | Bastianini: "Barcellona pista favorevole ad Aprilia"

Riscattare la delusione del Mugello e tornare a conquistare punti utili per ridurre il gap in classifica da Fabio Quartararo attualmente pari a 28 punti. Sono questi gli obiettivi che deve centrare Enea Bastianini sul tracciato di Barcellona, palcoscenico del nono appuntamento stagionale della MotoGP.

Il pilota del team Gresini, sul circuito del Montmelò, ha vissuto un venerdì dai due volti. Veloce sul giro secco, ma in difficoltà sul passo gara.

A fine giornata Enea non ha fatto mistero di aver faticato nella simulazione gara complice una gomma dura al posteriore che probabilmente sarà da scartare domenica. Oltre a questa problematica, però, c’è anche un feeling che non sembra essere scoccato tra il circuito spagnolo ed il pilota di Rimini.

“Il grip è terribile ma ci dobbiamo adattare. Dal mio lato le seconde libere non sono andate affatto male, anche se il passo con la dura al posteriore non è stato buono. Nel time attack, però, sono stato competitivo”.

“Mi sono adattato abbastanza. Ancora non guido come bisognerebbe guidare qui una MotoGP. Lo scorso anno ho fatto molta fatica su questa pista e quest’anno non mi sento ancora a mio agio. Con così poco grip è difficile da usare come punto di forza la fase di ingresso”.

Enea ha poi spiegato nel dettaglio come la gomma dura, nonostante all’inizio sia performante, dopo pochi giri accusi un rapido degrado. Per il pilota del team Gresini sarà fondamentale effettuare una comparazione con la mescola media così da avere le idee chiare sulla scelta da prendere per la gara.

“La gomma dura dopo 4 giri ha accusato un drop importante. Gli altri piloti con le medie hanno accusato un decadimento minore, quindi credo che la media sarà la gomma per la gara. Dovrò paragonare le medie con le dure, ma sappiamo che il consumo su questa pista è davvero importante”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini ha poi sottolineato l’attuale stato di forma di Aleix Espargaro e della Aprilia sul tracciato di casa per lo spagnolo. Secondo Enea, se i rapporti di forze dovessero restare immutati nei prossimi giorni, c’è il rischio che Aleix possa conquistare la seconda vittoria stagionale in scioltezza.

“Credo che se si corresse oggi Aleix scapperebbe via, ma è solo venerdì. Tutti possono migliorare, io, Pecco, Fabio e lo stesso Maverick”.

“Non è una sorpresa che la Aprilia vada forte. Credo che sia una pista molto favorevole a loro e soprattutto ad Aleix. È un pilota che non utilizza molto angolo di piega e qui riesce a sfruttare al meglio questa sua tecnica. Poi ha una moto molto agile. Hanno migliorato molto. Domenica cercheremo di rompergli le scatole”.

Tra le sorprese di giornata c’è stato l’ottavo tempo con cui Fabio Quartararo ha chiuso le FP2. Il campione del mondo non è riuscito a fare meglio del crono di 1'40’’123 accusando un gap di sette decimi dal riferimento firmato Espargaro.

Guai però a pensare che il pilota della Yamaha sia tagliato fuori dalla lotta per il podio. Secondo Bastianini, infatti, Quartararo sarà un avversario tosto in gara.

“Penso che Fabio uscirà fuori. È veloce anche se non credo che arriverà al livello di Aleix, ma sul podio ce lo vedo”.