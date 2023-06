MotoGP | Bastianini: “Al Mugello ho gestito, al 100% dopo la pausa”

Due top 10 al rientro dopo l’infortunio su una pista come quella del Mugello: il bilancio del weekend di Enea Bastianini può essere positivo, il Gran Premio d’Italia è stato decisamente impegnativo, ma il portacolori Ducati ha portato a casa un nono posto nella Sprint Race ripetendo il risultato nella gara lunga, ripartendo in maniera soft ma decisa.

L’obiettivo del fine settimana era quello di ottenere dei buoni risultati, considerando una tenuta fisica non massima. Pertanto, tirando le somme alla domenica pomeriggio, il romagnolo può ritenersi soddisfatto. “È andata abbastanza bene”, racconta Enea nella domenica pomeriggio del Mugello. “Anche se è stata impegnativa del punto di vista fisico. Ho fatto lo stesso risultato della Sprint ma sulla gara lunga, quindi horaggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato per questo weekend”.

Di fatto per Bastianini questo è stato il primo vero fine settimana completo disputato in questa stagione, ma al Mugello non si è ancora presentato al 100% della forma fisica: “È andato tutto secondo le aspettative, nel warm up ho cercato di risparmiare le forza il più possibile, poi in gara ho spinto sempre, ma ho cercato di gestire per evitare di arrivare alla fine gara senza energie, non essendo ancora al top. A fine ara però ne avevo e ho spinto per superare Morbidelli e ci sono riuscito”.

Sprint e gara lunga al Mugello sono state un bel banco di prova per Bastianini, che ha finalmente avuto modo di guidare la Desmosedici GP23: “Per me ogni giorno è un test, devo imparare a lavorare non solo con la moto, ma anche con tutto il team. È come ricominciare da zero, anche se la moto è competitiva perché lo stanno dimostrando gli altri piloti Ducati con i risultati. Io però devo ancora scoprire bene questa moto. Il weekend è stato complicato, ma mi è servito per riprendere le misure e riacquisire le sensazioni”.

Su un tracciato impegnativo come il Mugello, non è stato sicuramente semplice lavorare per cercare di resistere e ottenere il miglior risultato possibile, data la condizione fisica: “In frenata non ho particolari problemi, mentre nei cambi di direzione a sinistra non mi sento ancora naturale. Però il Mugello è un circuito estremamente fisico, specialmente nel settore finale e nella chicane avevo difficoltà ad essere veloce. Non ho ancora riacquistato pienamente il mio stile di guida naturale, ma ora non è più una questione di dolore”.

Ora però arrivano altre due gare che completano la tripletta, Sachsenring e Assen. La pista olandese in particolare è molto esigente dal punto di vista fisico e questo sarà impegnativo per Bastianini: "Fisicamentesarà uno svantaggio per la mia spalla, ma un vantaggio per riacquistare la piena forma fisica in fretta. Il Sachsenring però con quelle curve a sinistra sicuramente si rivelerà un vantaggio nelle mie attuali condizioni, mi aspetto di fare un altro passo in avanti. Sicuramente dopo la pausa estiva tornerò in forma”.

Passo in avanti anche per interpretare al meglio il nuovo format, decisamente diverso rispetto a quello a cui era abituato: “Penso che spingere al massimo sin dal venerdi abbia reso il weekend molto più impegnativo, si arriva alla domenica molto più stanchi, ma la Sprint è molto simile a una qualifica, personalmente mi sono divertito questo sabato”.