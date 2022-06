MotoGP | Bastianini: "72 punti sono tanti, ma non è finita"

La prima metà della stagione 2022 è stata come un giro sulle montagne russe per Enea Bastianini. Un continuo susseguirsi di alti e bassi, con una partenza a dir poco strepitosa, che lo aveva visto vincere tre delle prime sette gare. Poi però è iniziata una discesa molto ripida, che lo ha visto conquistare appena 6 punti nelle ultime tre uscite.

Dopo i due zero consecutivi del Mugello e di Barcellona, il decimo posto del Sachsenring può essere visto come un piccolo segnale di ripresa, anche se il portacolori del Gresini Racing è stato il ducatista che ha faticato di più sul tracciato tedesco. Ma è anche un risultato che conferma un trend da ribaltare: se non vince, difficilmente "Bestia" riesce ad essere tra i protagonisti del weekend.

E' vero che in Germania ha avuto un paio di attenuanti, come l'assenza del capo tecnico Alberto Giribuola, rimasto a casa a causa del COVID-19, o il nervosismo generato dalla vicenda della bandiera a scacchi presa o non presa al termine della Q1. Però un pilota che lotta per il titolo non può permettersi questo tipo di battute d'arresto, perché ora i punti da recuperare sul leader Fabio Quartararo sono ben 72. Una gap che però Enea non sembra considerare "terminale".

"Siamo ancora a metà stagione, penso che i giochi non siano ancora chiusi. E' chiaro che il distacco da Fabio inizia ad essere importante. Dopo questa gara ha 72 punti di vantaggio su di me, ma credo che la seconda parte della stagione possa riservare ancora delle sorprese, perché arriveranno dei circuiti che mi piacciono molto", ha detto Bastianini dopo aver concluso la gara del Sachsenring al decimo posto, rimontando dal 17° in griglia.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Dorna

La risalita domenicale è stata una piccola boccata d'ossigeno per il riminese, anche se chiaramente gli obiettivi dovevano essere altri in un weekend che ha visto altre due Ducati sul podio ed un'altra nella top 5.

"E' stata una giornata positiva, migliore di quella di ieri. La partenza è stata al di sotto delle aspettative e questo ha complicato le prime fasi della gara. Sorpassare al Sachsenring non è facile, quindi ci ho messo un po' prima di trovare strada libera. Il vento poi mi ha creato qualche problema, ma sono comunque riuscito a mantenere un buon passo gara. Nel complesso quindi è un buon risultato se consideriamo da dove siamo partiti".

Enea spera almeno che questo weekend negativo possa essere una lezione per il futuro: "Sicuramente ho capito l'importanza di mantenere sempre alte la calma e la concentrazione. Lavorare senza il capo tecnico ha creato qualche problema, ma è sicuramente un tracciato su cui abbiamo faticato".

Se non altro, sabato ha finalmente messo nero su bianco il contratto biennale che lo legherà alla Ducati con trattamento factory. Per sapere se sarà nel team ufficiale o in Pramac ci sarà ancora tempo, ma intanto ora ha la certezza che nel 2023 e nel 2024 disporrà del miglior materiale realizzato dalla Casa di Borgo Panigale.

"Non ho mai avuto troppa pressione in merito. Ero fiducioso che l'accordo sarebbe arrivato, perché rimaneva solo da mettere la firma", ha concluso.