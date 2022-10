MotoGP | Bastianini 5° nonostante l'airbag esploso al secondo giro

Gliene sono successe un po' di tutti i colori questo fine settimana, ma alla fine Enea Bastianini è riuscito a mettere una bella pezza, lasciando Phillip Island con un bel quinto posto in rimonta, che però non può portare con sé anche qualche rammarico.

Ieri la sua qualifica è stata condizionata dalle malefatte di Miguel Oliveira, che procedeva lento in traiettoria dopo aver generato una bandiera gialla, impedendogli così di migliorarsi e di qualificarsi per la Q2, e relegandolo al 15° posto in griglia. Come se non bastasse, nelle prime fasi della corsa ci si è messo l'airbag della sua tuta a complicargli la vita, aprendosi dopo una sbacchettata.

A quel punto, il portacolori del Gresini Racing si è ritrovato 17° e la sua gara sembrava compromessa. Ancora una volta, però, non ne ha proprio voluto sapere di tirare i remi in barca ed ha sfoderato una rimonta poderosa fino al quinto posto, con il podio proprio lì ad un soffio.

"Sono molto contento, però dico anche peccato, perché alla fine, come immaginavo, la posizione sulla griglia ha contato. Purtroppo ho fatto anche una sbacchettata al secondo giro e mi è esploso l'airbag, quindi ho fatto un giro e mezzo con l'airbag gonfio ed ho perso molte posizioni", ha detto Bastianini.

"Poi ho preso il mio ritmo ed ho cominciato a risalire. Vedevo che comunque ne avevo e che eravamo forti quando avevo pista libera. Abbiamo fatto una bella gara, un quinto posto che sicuramente non ci aspettavamo, visto dove partivamo. Però c'è anche un po' di rammarico, perché il podio era davvero vicino, ma non potevo pensare di passare tutti negli ultimi due giri", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella sua rimonta, di sorpassi decisivi ne ha fatti davvero tanti. "Forse anche di più di 10, perché ero finito 17°. Comunque sì, ho fatto dei bei sorpassi, perché avevamo un bel ritmo e la moto andava bene. Sarebbe stato perfetto se magari fossi partito un po' più avanti".

Una delle chiavi della sua rimonta, come sempre, è stata la sua abilità quando si tratta di dover gestire il consumo delle gomme. "La gestione è stata difficile, ma credo di aver fatto la scelta giusta con la dura all'anteriore, che era molto costante. La dura è andata bene anche sul posteriore, perché i miei tempi sono rimasti costanti per tutta la gara, quindi non c'è stato troppo drop".

Ora è già tempo di voltare pagina ed iniziare a pensare alla Malesia, dove si correrà tra 7 giorni. "L'importante è guardare avanti, per me è un gran risultato essere stati forti qui a Phillip Island. Per me era una pista nuova con la MotoGP e anche in passato non avevo fatto grandi risultati, quindi vado via da qui sicuramente con il sorriso".

La matematica gli lascia ancora qualche piccola speranza nella corsa al titolo, anche se 42 punti da recuperare su Pecco Bagnaia sembrano un ostacolo quasi insormontabile essendoce solo 50 in palio. "Le mie chance sono molto piccole, ma vedremo. Io posso solo continuare così, dando sempre il 100% e cercando di essere veloce alla domenica. Questa è la mia unica opportunità, ma ci proveremo".

Di contro, appare più concreta la possibilità di artigliare un posto sul podio del Mondiale, perché Aleix Espargaro lo precede di 15 lunghezze in terza posizione ed anche il vantaggio di Fabio Quartararo si è ridotto a 28 punti. "Siamo sempre più vicini, quindi è una bella situazione. Adesso andiamo in Malesia, dobbiamo cercare di rimanere concentrati ed evitare di partire indietro come è successo qui".