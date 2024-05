MotoGP | Bastianini: “2025? Ducati sa il mio potenziale, decisione dura"

Un’occasione sprecata: forse così si potrebbe definire il Gran Premio di Francia per Enea Bastianini, che ha tagliato il traguardo in quarta posizione dopo essere partito dalla decima casella. Lui e Marc Marquez sono stati gli autori delle rimonte più impressionanti a Le Mans, dove hanno mostrato un enorme potenziale. Tuttavia, se il portacolori Gresini ha concretizzando sfiorando la vittoria, Bestia ha perso il podio, complice anche una penalità.

Il romagnolo ha dato prova ancora una volta di essere molto efficace nelle fasi finali di gara, siglando giri veloci e sostenendo un ritmo che non aveva quasi nessuno. Il potenziale per lottare per la vittoria c’era tutto e per Bastianini la domenica è amara, al netto del risultato, che è comunque di rilievo considerando la posizione di partenza e gli ostacoli superati in gara.

“A Jerez abbiamo provato nuove soluzioni e una era molto buona per me. Da quel momento sono stato più veloce dall’inizio, per questo weekend ero fiducioso ed ero anche veloce. Ma ho commesso diversi errori durante il fine settimana. Non so se vincevo, ma me la sarei giocata”, ha spiegato il pilota Ducati con un pizzico di amarezza. “Avevo il ritmo, ovviamente da solo riesco a dare qualcosina in più ed è stato un peccato non poter essere della battaglia, perché oggi mi sarei divertito. Per me oggi era importante provare a vincere e la velocità era buona. Dopo il sorpasso su Aleix ho preso il Long Lap e ho provato di nuovo chiudere il gap, ma è stato impossibile”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante la gara, infatti, Bastianini ha combattuto con Aleix Espargaro e, in un tentativo di sorpasso del pilota Ducati, i due si sono sfiorati e il portacolori Aprilia è andato lungo. La Direzione Gara ha deciso di comminare una penalità a Enea, reo di aver tagliato la chicane. Bestia ha però offerto la sua versione: “Ho provato a sorpassarlo, lui ha frenato molto tardi ed è andato lungo. Io ho provato ad andare all’interno, ma è stato impossibile…”.

“Ho perso tanto il posteriore in quella frenata e ho tagliato la chicane. Ho anche provato a perdere un po’ di tempo e quando ho guardato dietro di me non ho visto Aleix. Io pensavo di aver perso un secondo, perché mi sono girato di qua e di là, ma non si riesce a quantificare quanto si perde, è difficile. Non ho parlato con Aleix, ma lui sarebbe andato lungo comunque, perché, per resistermi, ha frenato più tardi. È andato lungo per i cavoli suoi”, ha proseguito entrando nel dettaglio.