MotoGP | Bastianini: "Non ho ancora firmato, ma resto in Ducati"

A differenza del collega ducatista Pecco Bagnaia, Enea Bastianini ha un feeling speciale con il tracciato di Barcellona. In otto anni di carriera iridata, il portacolori del Gresini Racing è salito sul podio in ben quattro occasioni, sempre in Moto3, provando anche la gioia del gradino più alto nell'edizione 2018 del Gran Premio di Catalogna.

Un biglietto da visita importante per "Bestia", che al Montmelò deve provare a riscattare la delusione del Mugello se vuole rimanere agganciato al trenino che lotta per il Mondiale. La caduta di domenica scorsa lo ha fatto precipitare a -28 da Fabio Quartararo, ma con ancora 12 gare da disputare c'è tutto il margine per recuperare. Anche se la pista gli piace molto, sa però che non sarà un weekend semplice, perché bisogna fare i conti con lo scarso grip offerto dall'asfalto catalano.

"E' una buona pista per me. E' veloce, ma è anche molto tecnica. Arrivo da una gara non particolarmente brillante al Mugello, perché sono caduto, però sono motivato ad iniziare nel modo migliore qui. L'anno scorso è stato un pochino complicato per me, perché era la prima volta in MotoGP e il grip dell'asfalto non è troppo, quindi ho dovuto adattare un po' il mio stile e dovrò farlo anche quest'anno. Penso però che la moto 2021 mi potrà aiutare, soprattutto in qualifica, che sappiamo che oggi è un aspetto fondamentale. Vedremo cosa riusciremo a fare, ma daremo il 100%", ha detto Enea durante la conferenza che ha aperto il weekend.

Quella che è mancata un po' al riminese fin qui è stata la regolarità, perché se da una parte con tre successi è quello che ha vinto di più in questa stagione, dall'altra ha anche collezionato due zero. Lui stesso è consapevole di dover fare uno step su questo fronte.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dovrò cercare di essere più costante, perché ho fatto alcune gare molto positive, ma altre che non lo sono state per niente, come al Mugello e a Portimao. Devo fare di più nelle giornate difficili in futuro, mantenendo la concentrazione. Ma devo anche continuare a divertirmi".

Tra le altre cose, nelle ultime due gare è caduto per ben tre volte in entrambi i weekend: "Sia a Le Mans che al Mugello mi mancava un po' il feeling con l'anteriore, specialmente in inserimento di curva, ma dobbiamo capire perché per me fosse così difficile riuscire a fermare la moto. Però sappiamo cosa dobbiamo modificare sull'assetto per risolvere il problema".

Dei quattro piloti presenti in conferenza stampa (gli altri tre erano Quartararo, Bagnaia ed Aleix Espargaro) è l'unico a non aver ancora messo nero su bianco il suo futuro. Bastianini però ha ormai la certezza che resterà in orbita Ducati, anche se bisognerà capire solo se nel team ufficiale o in uno satellite.

"Al momento non ho ancora firmato, ma so quale sarà il mio futuro e credo che resterò in Ducati. Per ora non sappiamo in quale team, ma per me la cosa più importante è avere un buon pacchetto ed essere un pilota che può lottare per il campionato. Ho già una buona moto anche quest'anno e devo essere veloce in ogni condizione, sia con un team ufficiale che con un team satellite".