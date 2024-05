MotoGP | Bartolini: "Yamaha ha sottovalutato l'impatto di alcune soluzioni"

Max Bartolini è il volto nuovo del box Yamaha. Uno di quelli che hanno convinto Fabio Quartararo a credere nel progetto della Casa di Iwata nel momento più buio, rinnovando per altri due anni anche ora che un accesso diretto alla Q2 come quello conquistato ieri a Le Mans viene considerato quasi come un miraggio.

Del resto, strapparlo alla Ducati, dalla quale era considerato una figura cardine, per affidargli il ruolo di direttore tecnico, è stato sicuramente uno dei grandi colpi del mercato invernale dei tecnici. Nessuno però ha la bacchetta magica, quindi il tecnico italiano è consapevole che ci vorrà del tempo per ricucire il gap pesante che paga oggi la M1 rispetto alle moto di riferimento. Inoltre bisognerà costruire un ponte per colmare anche il divario che c'è tra la cultura giapponese e quella europea.

"Sono molto contento di essere arrivato in Yamaha. E' chiaro che dopo 20 anni di Ducati serve un po' di tempo per abituarsi, ma tutti mi hanno accolto molto bene e mi sono trovato piuttosto bene. Diciamo che la parola giusta è che è un ambiente diverso. Ovviamente è una cultura diversa, perché io ho sempre lavorato in aziende italiane e questa è la prima volta che lavoro in un'azienda giapponese. Ad oggi, mi sono trovato molto bene, anche se tre mesi sono un tempo molto breve. Siamo tutti abbastanza consapevoli di avere molte cose da fare, ma la cosa positiva è che abbiamo in testa quello che c'è da fare", ha detto Bartolini in un'intervista concessa a Sky Sport MotoGP.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"E' chiaro che tra averlo in testa e farlo c'è un po' di differenza, ma in generale abbiamo identificato le aree in cui possiamo migliorare. Come potete immaginare, però, un gap 7-8 decimi richiede tempo per essere recuperato. Ci stiamo lavorando, stiamo producendo del materiale e stiamo cercando di mettere insieme le due esperienze: la mia, che è prettamente europea, e quella giapponese della Yamaha come metodo di lavoro. L'obiettivo è unire il buono di entrambe le culture per cercare di chiudere il gap in tempi ragionevoli", ha aggiunto.

Secondo Bartolini, il problema della Yamaha è che probabilmente non ha capito l'impatto che avrebbero avuto certe soluzioni proposte dai rivali europei, accumulando così del ritardo: "Più che rimasta indietro, si potrebbe dire che su alcuni campi la Yamaha un po' sottovalutato l'impatto che hanno avuto gli sviluppi portati dalle case europee. Però questa cosa ora è stata recepita e quindi si sta cercando di investire per coprire il gap. E' chiaro che su alcune cose, se parti un anno, un anno e mezzo dopo ad investire pesantemente su alcune cose, ci vuole un po' di tempo. Ma è così in tutti i settori delle competizioni".

Negli ultimi test di Jerez si sono viste delle importanti evoluzioni aerodinamiche sulla M1 e infatti l'ex ducatista ha confermato l'importanza di questo aspetto in questa era della MotoGP: "Per come lavora l'aerodinamica, aggiunge delle forze alla moto, quindi non si tratta di modificare il bilanciamento, ma di spostare il limite della moto. Per i piloti guidare una moto con l'aerodinamica può essere uguale o addirittura peggiore in termini di feeling, perché è più impegnativa da portare al limite. Le MotoGP attuali sono talmente al limite che la differenza che un aerodinamica efficiente può aggiungere è di diversi decimi. Quantificarli esattamente non è facile, ma se non riesci ad avere carichi aerodinamici simili alla concorrenza è difficile che tu riesca a coprire in altre aree quel gap che è stato creato. Quindi l'aerodinamica sì, oggi è necessaria".

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Come già sottolineato più volte anche dal managing director Lin Jarvis e dal team manager Maio Meregalli, Bartolini ha evidenziato l'importanza di tornare ad avere più di due moto in pista il prima possibile: "Ora come ora, con un campionato così impegnativo, anche se hai le concessioni, i piloti ufficiali riesci a farli girare molto poco. Per prima cosa perché sono esseri umani ed hanno bisogno di recuperare. Poi è difficile riuscire ad organizzare dei test con dei tempi così ristretti. Quindi sarebbe fondamentale avere un team satellite per poter cercare di portare avanti più cose con più piloti, anche per dare un confronti ai piloti stessi per regolarsi nelle scelte e sugli aspetti da migliorare".

In ogni caso, con due filosofie di moto tanto differenti, non è semplice travasare il bagaglio di conoscenze costruito in Ducati sulla M1: "Io sto cercando di capire come funziona la Yamaha e di sfruttarne i punti di forza. Perché dai tempi non sembra, ma qualche punto ce l'abbiamo. E' chiaro che con un'architettura del motore diversa (la Ducati è V4, la Yamaha ha un 4 cilindri in linea), la moto resterà sempre diversa. Tanti concetti che si usavano in Ducati, soprattutto legati al veicolo, è difficile applicarli qui. Però tanti altri sono comuni, come il bilanciamento aerodinamico ed il modo di lavorare sull'elettronica. Quelle sono esperienze che si può cercare di trasportare".

Qualche giorno fa sono stati ufficializzati i regolamenti 2027, che prevedono motori da 850cc, una riduzione dell'aerodinamica ed il divieto degli abbassatori. Un pensiero in più, dovendo rincorrere la concorrenza, anche se secondo Bartolini è possibile lavorare parallelamento: "Ovviamente bisogna tenerne conto, pensando anche al regolamento 2027, che comunque è abbastanza allineato a quello attuale, seppur con alcune differenze. E' chiaro che si cerca di investire il giusto su quelle cose che scompariranno come gli abbassatori. Invece capire i concetti dell'aerodinamica e cercare di ottimizzarla, così come quelli sul motore ed il telaio. Queste sono tutte cose che puoi trasportare al 2027, quindi in realtà il grosso dell'investimento viene fatto su tecnologie che veranno ancora utilizzate".