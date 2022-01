MotoGP | Bardahl rinnova con Mooney VR46 Racing Team

Il VR46 Racing Team continua a costruire le proprie basi per iniziare la stagione 2022 al meglio. Per il proprio debutto in MotoGP, la squadra di Valentino Rossi aveva annunciato già Mooney come main sponsor (dopo il tira e molla di Aramco andato avanti per tutto il 2021). Oggi arriva anche l’ufficialità della conferma di Bardahl. Il produttore e distributore di lubrificanti e additivi insieme al Mooney VR46 Racing Team rinnovano la fiducia dopo già due anni di collaborazione, che si estende per altre tre stagioni.

Bardahl campeggerà sulle Desmosedici GP di Luca Marini e Marco Bezzecchi in MotoGP e sulle Kalex di Celestino Vietti e Niccolò Antonelli in Moto2. Il logo sarà presente inoltre su tute, box e camion della squadra, che aveva iniziato il progetto con il produttore di lubrificanti già nel 2020, quando il VR46 Racing Team aveva esordito nel mondiale. L’evoluzione era avvenuta poi nel 2021, quando nel CIV è nato il Team Bardahl VR46 Riders Academy, con Elia Bartolini a portare in pista la moto e vincere il titolo italiano nella classe Moto3.

Cosimo Campolmi, Direttore Generale Bardahl Italia, esprime la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Quando due anni fa abbiamo dato vita a questa partnership, lo abbiamo fatto consapevoli di iniziare un percorso assieme ad un gruppo di persone appassionate, competenti e coraggiose con le quali condividevamo gli stessi valori, le stesse passioni e quella voglia matta di fare la differenza e di lottare per inseguire un sogno. Abbiamo creduto nel potenziale di questo progetto anche perché condividiamo ciò che ne sta alla base, la VR46 Riders Academy. Come azienda Bardahl Italia e come appassionati di moto non possiamo che supportare tutte le attività che vengono fatte per formare i giovani talenti italiani, perché ne sposiamo appieno la filosofia e lo spirito".

"I risultati ottenuti e il nuovo progetto MotoGP ci hanno convinto a proseguire con maggiore impegno e rinnovato entusiasmo questa partnership, finalizzando il nostro impegno anche allo sviluppo di nuovi prodotti che, testati e sviluppati direttamente in pista, MotoGP, così come negli allenamenti dell’Academy, ci permetteranno di proseguire nella nostra crescita e di poter offrire sempre nuova e affidabile tecnologia a tutti i motociclisti”.

Alessio Salucci, Team Director Mooney VR46 Racing Team, afferma: “Sono davvero contento di poter comunicare il rinnovo dell’attuale contratto con Bardahl e di poterli annoverare tra i nostri maggiori partner per l’esordio della squadra in MotoGP. Bardahl è un brand storico nel mondo delle corse ed era molto importante riuscire ad estendere la nostra collaborazione anche per il futuro. È costato qualche sforzo, ma siamo molto felici: il rapporto umano e la sinergia creata con Cosimo (Campolmi, ndr) è forte e ci ha portato alla conquista del titolo al CIV lo scorso anno. Il Mooney VR46 Racing Team è un progetto a cui teniamo moltissimo, che ha grandi ambizioni e non possiamo quindi che essere contenti di questo nuovo accordo”.