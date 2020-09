MotoGP, Barcellona, Warm-Up: Quartararo cade e svetta

Le Yamaha hanno continuato a fare la voce grossa anche nel Warm-Up del Gran Premio di Catalogna, con le quattro M1 che si sono piazzate tutte nelle prime sette posizioni in un turno che ha dato una chiara indicazione su quali potranno essere le scelte di gomme per la gara di oggi pomeriggio.

E' chiaro che ora la temperatura era più bassa rispetto a quella prevista per le 15, ma tutti quanti hanno montato una coppia di gomme soft, ad eccezione di Bradley Smith, che aveva media sul posteriore della sua Aprilia.

A svettare è stato Fabio Quartararo, che con la Yamaha del Team Petronas ha girato in 1'40"139, nonostante sia incappato anche in una scivolata alla curva 4, innescata da un lungo nella ghiaia. Come detto, però, è tutto il pacchetto delle M1 ad aver brillato, perché Valentino Rossi ed il poleman Franco Morbidelli hanno chiuso in terza ed in quarta posizione, staccati rispettivamente di due e tre decimi. Solo settimo invece Maverick Vinales, che paga 0"4.

Ripetendo un po' quanto già visto anche nei giorni scorsi, le Honda sembrano cavarsela un pochino meglio in mattinata e la conferma è arrivata dal secondo tempo di Takaaki Nakagami e dal quinto di Cal Crutchlow. Attenzione poi al ritmo della Suzuki di Joan Mir, sesto, perché se lo spagnolo dovesse riuscire a scattare bene dall'ottava casella potrebbe davvero pensare di impensierire le Yamaha.

Bisogna scorrere la classifica fino all'ottava posizione per trovare la migliore delle Ducati, che è quella di Johann Zarco. A livello di passo però il ducatista attrezzato meglio di tutti sembra essere Pecco Bagnaia, che ha realizzato il suo 1'40"597 proprio al 12esimo ed ultimo giro, quindi pare molto costante. Leggermente meno brillanti invece le due Desmosedici GP ufficiali, con Danilo Petrucci 11esimo ed Andrea Dovizioso 14esimo.

Davanti a loro, a completare la top 10 c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro, quindi nel turno di questa mattina si può dire che sono un po' mancate all'appello le KTM: la migliore delle RC16 è stata quella di Brad Binder, 13esimo. Tra le altre cose, il sudafricano si è reso protagonista di una caduta in fotocopia con quella di Quartararo, rialzandosi anche lui senza particolari conseguenze.