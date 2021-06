MotoGP, Barcellona, Warm-Up: la scelta gomme è apertissima

La scelta delle gomme è ancora apertissima per il Gran Premio di Catalogna di MotoGP e lo ha dimostrato il Warm-Up di questa mattina, nel quale abbiamo visto utilizzare ben cinque soluzioni differenti tra i top rider, anche se in casa Michelin sono convinti che alla fine la più gettonata alle 13, quando scatterà la gara, sarà una coppia di gomme medie. La temperatura più bassa rispetto ai giorni scorsi però potrebbe ancora mischiare le carte

Il più veloce alla fine è stato Takaaki Nakagami, che proprio con questa soluzione ha spinto la sua Honda del Team LCR ad un tempo di 1'39"783. Le moto accreditate del ritmo migliore però, come previsto, sono le Yamaha, con Maverick Vinales e Franco Morbidelli che si sono piazzati in seconda e terza posizione.

Entrambi hanno girato con una soft all'anteriore ed una media al posteriore e sono stati molto costanti, anche se lo spagnolo è incappato anche in una scivolata alla curva 7. Quello che fa veramente paura però è Fabio Quartararo: il leader del Mondiale ha girato con una gomma dura molto usata al posteriore, ma non ha avuto problemi a tenere il passo dell'1'40" basso, quindi rimane il grande favorito per oggi.

Tra quelli che proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote ci sono sicuramente i piloti della Ducati, con Johann Zarco e Jack Miller che hanno azzardato addirittura una coppia di gomme soft stamani: il francese si è piaccato quarto, proprio davanti a Quartararo, a soli 91 millesimi dalla vetta. Più attardato invece "Thriller", ma non è una novità, perché lui non esagera mai nel Warm-Up.

Ha provato una soluzione differente invece Pecco Bagnaia, accreditato del settimo tempo a 420 millesimi, con una soft all'anterior ed una media al posteriore. Il piemontese si è infilato in messo alle due Honda ufficiali di Pol Espargaro e Marc Marquez, che come Nakagami hanno optato per due gomme medie. Una soft ed una media invece per Joan Mir, autore del nono tempo a mezzo secondo.

Top 10 per Valentino Rossi che invece ha provato a copiare la scelta della dura al posteriore di Quartararo, ma con un ritmo sensibilmente diverso da quello di "El Diablo", anche se questa volta il "Dottore" dà la sensazione di essere più vicino ai migliori. Attenzione poi alle KTM, che sono rimaste indietro, ma sono quelli con le soluzioni più dure, avendo utilizzato una media all'anteriore e la hard al posteriore. Anche loro saranno da tenere d'occhio.

Da decifrare invece la prestazione di Aleix Espargaro, che si è ritrovato addirittura penultimo con la sua Aprilia, montando una coppia di gomme medie, con solamente il compagno di squadra Lorenzo Savadori alle sue spalle.