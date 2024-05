MotoGP | Barcellona, Prove: Espargaro da record, Marquez ancora in Q1

Aleix Espargaro ha annunciato ieri il suo ritiro a fine stagione, ma il pilota dell'Aprilia sembra intenzionato a continuare a lasciare il segno fino alla fine della sua avventura in MotoGP. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna davanti a tutti.

E lo ha fatto con tanto di record, perché con il suo 1'38"562 ha ritoccato il precedente primato di Pecco Bagnaia. Per lui, che è cresciuto a Granollers, a pochi chilometri dall'autodromo, quindi sembra un'ottima occasione per legare indelebilmente il suo nome alla pista di casa, dove lo scorso anno ha già colto una clamorosa doppietta e al quale ha dedicato il casco che indossa questo fine settimana.

Sul circuito catalano però sembrano particolarmente a loro agio anche le KTM, che sono ben tre nelle prime cinque posizioni. Un bravo se lo merita senza ombra di dubbio Brad Binder, che è riuscito a mettere una grande pezza ad una sessione che era iniziata nel peggiore dei modi: nella prima metà, infatti, il sudafricano è scivolato per ben due volte, sempre alla curva 2.

I meccanci della Casa di Mattighofen però hanno fatto un lavoro straordinario, riuscendo a ripristinare una delle sue moto almeno in tempo per il time attack e Binder li ha ripagati sfoderando un 1'38"634 che è valso la seconda posizione, davanti all'altra RC16 del rookie Pedro Acosta, che anche a Barcellona sembra avere tutte le carte in regola per lottare con i migliori. Bene poi anche Jack Miller, quinto.

E' "solo" quarta quindi la prima delle Ducati, che è quella del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che ha chiuso a poco più di un decimo dalla vetta. La cosa curiosa è che per la prima volta in questa stagione il pass diretto per la Q2 lo hanno staccato solamente le GP24. Alle spalle di Miller troviamo infatti tutti uno nella scia dell'altro Jorge Martin, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, tutti distanziati di meno di tre decimi dal miglior crono di Espargaro.

Un bel problema quindi per Marc Marquez che, dopo aver mostrato un gran passo quando ha lavorato in ottica gara, non è riuscito ad essere altrettanto incisivo sul time attack e quindi si ritrova 12°, alle spalle anche del fratello Alex (caduto alla curva 10 nel finale) e costretto a passare dalla Q1 di domani mattina.

A sorpresa davanti all'otto volte iridato si è infilato anche Alex Rins, che ha portato la Yamaha con il nuovo pacchetto aerodinamico in Q2 con il nono tempo, in barba al compagno Fabio Quartararo che è scivolato alla curva 5 e non è andato oltre al 14° tempo, pagando oltre tre decimi sulla M1 gemella. L'ultimo slot per la Q2 poi se lo è preso Maverick Vinales, che però per il momento non riesce ad essere veloce come il compagno di box e paga mezzo secondo sulla RS-GP gemella.

Tra gli esclusi ci sono anche i due portacolori della Pertamina Enduro VR46, con Marco Bezzecchi che ha chiuso 15° ed il suo compagno Fabio Di Giannantonio 17° dopo essere stato protagonista di due cadute, prima alla curva 5 e poi alla curva 9. Ancora una volta le Honda sono tutte a chiudere il gruppo: la migliore delle RC213V è quella con il pacchetto aerodinamico evoluto di Johann Zarco, con il francese che però è 19° a poco meno di un secondo.

Se la passano decisamente peggio le moto "standard", perché Takaaki Nakagami, Joan Mir e Luca Marini hanno beccato tutti oltre mezzo secondo dal due volte iridato della Moto2. Bisogna segnalare poi l'assenza in pista della wild card Stefan Bradl: il tedesco è stato colpito da un virus intestinale, ma spera di tornare in sella domani. Nel finale c'è stata anche una caduta alla curva 4 per la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez, che a sua volta dovrà passare dalla Q1.