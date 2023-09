MotoGP | Barcellona, Prove: Aleix e Aprilia da record, Bagnaia 3°

Le Aprilia hanno continuato a fare la voce grossa anche nel secondo turno del venerdì del Gran Premio di Catalogna, quello che delinea il quadro dei dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2. Proprio come stamani, le RS-GP hanno monopolizzato le prime due posizioni, con Aleix Espargaro che ha stabilito il nuovo record del tracciato di Barcellona in 1'38"686.

Una pista che si sta rivelando più scivolosa delle aspettative, ma che non sembra creare particolari problemi alle moto di Noale, anche se va detto che il pilota di Granollers è riuscito a fare qualcosa di veramente clamoroso, risultando l'unico capace di infrangere il muro dell'1'39" sulla sua pista di casa, oltre ad aver staccato di ben 362 millesimi la moto gemella di Maverick Vinales. Il pilota di Roses ha corso anche un bel rischio, quando la sua RS-GP lo ha sbalzato in stile rodeo in uscita dalla curva 13, ma è stato bravissimo a gestire la situazione senza finire ruote all'aria.

Se le Aprilia hanno messo tutti in fila, bisogna dire che anche le Ducati hanno vissuto un venerdì da incorniciare, perché le Desmosedici GP sono tutte quante in Q2 ad eccezione di una. Ad aprire il plotone delle Rosse è il leader iridato Pecco Bagnaia, che ha avuto problemi di messa a punto nell'arco del turno, ma poi ne è venuto fuori con un 1'39"061 che vale la terza posizione.

Quarto tempo per il francese Johann Zarco, che però paga già oltre mezzo secondo per i colori del Prima Pramac Racing, mentre tra la sesta e la decima posizione troviamo nell'ordine Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Jorge Martin. Per "Bestia" la Q2 diretta è un segnale di crescita incoraggiante, dopo le difficoltà che ha continuato a vivere anche dopo essere guarito dall'infortunio alla scapola di Portimao. All'appello quindi manca solo Luca Marini, 15°, che passerà dalla Q1 a causa di un problema tecnico accusato dalla sua Desmosedici GP.

L'unica moto non italiana ad essersi infilata nella top 10 è la KTM di Brad Binder, con il sudafricano che ha staccato il quinto tempo a 660 millesimi di distacco, confermando ancora una volta di essere l'unico in grado di impensierire le Ducati e l'Aprilia in questo momento. Le altre RC16 di Pol Espargaro e Jack Miller, che occupano l'11° e la 12° posizione, invece sono rimaste fuori per una manciata di millesimi. Discosto che vale anche per l'Aprilia RNF di Raul Fernandez, caduto alla curva 12, che le segue da vicino, e per il suo compagno Miguel Oliveira in 14° posizione.

La nota dolente di questa sessione quindi sono state ancora una volta le moto giapponesi, che si ritrovano ad occupare le ultime sei posizioni del gruppo: le due Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono mestamente in 17° ed in 18° posizione, staccate di ben 1"4. Un vero e proprio disastro se si pensa che "El Diablo" lo scorso anno si era imposto in Catalogna. Cosa che conferma che la M1 non riesce neppure a copiare le prestazioni del 2022.

Nella loro scia c'è Marc Marquez, unico pilota Honda ad aver accusato meno di due secondi di ritardo, con Takaaki Nakagami che è stato anche fermato da un problema tecnico nelle prime fasi del turno, ma precede comunque Iker Lecuona ed un Joan Mir che si ritrova addirittura ultimo. Una situazione pesante per un pilota che solo tre anni fa si laureava campione del mondo.