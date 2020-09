MotoGP, Barcellona: prima pole di Morbidelli, Rossi terzo!

Le Yamaha hanno letteralmente dominato le qualifiche del Gran Premio di Catalogna di MotoGP, capitanate da uno strepitoso Franco Morbidelli che è andato a conquistare la sua prima pole position in carriera nella classe regina, ma con Valentino Rossi che gli farà compagnia in prima fila dalla terza casella.

Il pilota della Yamaha Petronas l'ha spuntata al termine di un duello strepitoso con il compagno di squadra Fabio Quartararo, che sembrava aver chiuso i giochi con un 1'39"008. Non aveva fatto i conti però con un Franky da paura, che all'ultimo giro è stato il solo capace di scendere sotto all'1'39" con il suo 1'38"798 costruito con un T4 davvero spettacolare.

Alle spalle dei due alfieri del Team Petronas si è issato un grande Rossi, che ha festeggiato alla grande la firma con la squadra malese per la prossima stagione andando per la prima volta a piazzarsi in prima fila nel 2020, anche se con un ritardo di 331 millesimi.

L'unico "intruso" nelle prime posizioni è Jack Miller, bravissimo a portare la sua Ducati in quarta posizione dopo essere stato costretto a passare dalla Q1, dando prova del fatto che la Desmosedici GP può essere competitiva anche sul tracciato catalano ed infilandosi davanti all'altra M1 di Maverick Vinales.

E una riprova del potenziale Ducati arriva anche da Johann Zarco, che proprio all'ultimo giro è riuscito a strappare un posto in seconda fila, relegando quindi in terza la migliore delle KTM, che ancora una volta è stata quella di Pol Espargaro.

Solo ottava la Suzuki di Joan Mir, che ancora una volta conferma di avere un problema legato alla prestazione sul giro secco, che impone sempre allo spagnolo di dover rimontare in gara. La terza fila poi si chiude con l'altra Ducati di Danilo Petrucci, che almeno è riuscito a limitare i danni.

Tanta KTM invece in quarta fila con le RC16 di Brad Binder e Miguel Oliveira, caduto nelle prime fasi della Q2 alla curva 2, intervallate dall'unica Honda arrivata alla fase conclusiva della qualifica, quella del giapponese Takaaki Nakagami.

Sono davvero tanti gli esclusi di lusso al termine della Q1 e non si può non partire dal leader della classifica iridata Andrea Dovizioso, perché quella del ducatista è stata una qualifica veramente da dimenticare.

Il forlivese domani andrà a schierare la sua Desmosedici GP addirittura in sesta fila ed in 17esima posizione. L'unica opzione sarà quindi quella di limitare i danni, ma non sarà semplice visto che i suoi inseguitori nel Mondiale sono tutti davanti.

Il primo degli eliminati è stato Alex Rins, che anche lui continua a vivere un momento di appannamento che non gli permette di essere veloce come il comagno Mir, che invece è rientrato prepotentemente nella corsa per il titolo con l'altra Suzuki.

Dopo essere stato la rivelazione delle ultime due gare a Misano, Pecco Bagnaia ha sbattuto la faccia invece in un weekend nel quale le cose sembrano particolarmente complicate per le Ducati, perché anche il portacolori del Pramac Racing è stato eliminato e scatterà 14esimo, giusto davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, che completa la quinta fila.

Cal Crutchlow è stato stoico, tornando in sella alla sua RC213V pur essendosi lesionato i legamenti della caviglia sinistra nella giornata di mercoledì. Questo però non è bastato al britannico della Honda LCR per guadagnarsi un posto nelle prime file, visto che dovrà scattare 16esimo.

Così come Alex Marquez ha dovuto rimandare il suo primo ingresso in Q2. Lo spagnolo aveva dato dei segnali di crescita in sella alla sua Honda della HRC nel corso di questo weekend, ma quando è arrivato il momento della qualifica non è riuscito a fare meglio del 18esimo posto.

Classifica Q2

Classifica Q1