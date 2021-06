MotoGP, Barcellona: Oliveira riporta alla vittoria la KTM

Che la KTM avesse imboccato la strada giusta con il telaio nuovo lo si era capito al Mugello, ma probabilmente nessuno avrebbe scommesso su una vittoria della Casa austriaca a Barcellona, soprattutto in virtù del passo mostrato da Fabio Quartararo per tutto il weekend del Gran Premio di Catalogna.

Invece a festa festa è stato proprio Miguel Oliveira, autore di una gara davvero strepitosa, e capace così di andare a centrare la sua terza vittoria in carriera in MotoGP. Il portoghese ha preso il comando delle operazioni da subito, provando anche a scavare un solco mentre Quartararo rimaneva invischiato nel traffico, nonostante montasse una gomma dura non solo al posteriore, ma anche all'anteriore.

Nella parte centrale della corsa però il rivale della Yamaha sembrava averne di più e, dopo averlo riagganciato, ha anche trovato il sorpasso alla curva 5, con quella che sembrava quasi una sentenza. Oliveira però non si è arreso e al 15esimo giro ha sfruttato il motore della RC16 per rimettersi davanti sul rettilineo di partenza.

A questo punto è iniziata una fase di studio, con nessuno dei due che sembrava voler dare lo strappo decisivo e questo ha permesso di riavvicinarsi anche alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller. Il colpo di scena però è arrivato a poche tornate dal termine, quando Quartararo ha avuto un problema con la tuta, che si è aperta, lasciandolo praticamente a petto nudo. Per il francese è stato inevitabile rallentare e cedere quindi la seconda posizione a Zarco.

Il portacolori della Ducati Pramac negli ultimi tre giri si è messo in testa l'idea di provarci e ci è arrivato veramente vicino, perché sotto la bandiera a scacchi Oliveira lo ha preceduto di appena 175 millesimi. Ma per Zarco è comunque un risultato importante, il quarto podio stagionale, ma soprattutto un piazzamento che lo riporta a soli 17 punti da Quartararo.

Le disavventure del pilota della Yamaha infatti non erano finite: pur avendo tagliato il traguardo in terza posizione, si è visto arretrare in quarta per una penalità di 3" ricevuta per un taglio tra le curve 1 e 2 nel tentativo di difendersi da Miller, che quindi ha artigliato il gradino più basso del podio, portandosi a -28 nel Mondiale.

Se i primi quattro avevano montato tutti delle gomme dure al posteriore, a seguire troviamo un terzetto di piloti che invece avevano optato per la media, che si è rivelata la scelta sbagliata. Joan Mir all'inizio era anche riuscito a proporsi nel trenino di testa con la sua Suzuki, ma poi alla lunga ha pagato il degrado degli pneumatici. Gara opposta invece per Maverick Vinales, sesto, venuto fuori alla distanza, ma incapace di andare ad infilare il connazionale nel finale.

Pecco Bagnaia invece ha pagato una bruttissima partenza, che lo aveva addirittura visto arretrare fino alla 13esima posizione. Poi ha rimontato fino alla settima, dando vita anche ad un bel duello con la KTM di Brad Binder, ma ormai i primi erano troppo distanti e quindi si è dovuto accontentare di un settimo posto che lo pone a -30 nel Mondiale.

Gara deludente anche per Franco Morbidelli, che per tutto il weekend aveva mostrato un passo davvero interessante, ma poi è partito davvero male e quindi ha perso il contatto con il gruppo dei migliori, ritrovandosi a chiudere 15esimo con un ritardo di 15". Dietro di lui, a punti ci vanno anche Enea Bastianini e Luca Marini, rispettivamente decimo e 12esimo con le Ducati di Avintia, e Lorenzo Savadori, 15esimo con l'Aprilia.

Si è parlato tanto della nuova curva 10 e bisogna dire che oggi ha fatto delle vittime particolarmente illustri: il primo a scivolare è stato infatti Marc Marquez, che probabilmente ha esagerato per provare a stare nel trenino dei migliori con la sua Honda. Poi è stato la volta di Aleix Espargaro, protagonista con la sua Aprilia nella prima fase, ma tradito dalla scelta azzardata della gomma soft al posteriore.

Infine, è stata la volta di Valentino Rossi, che proprio come un anno fa ha visto il suo GP di Catalogna concludersi nella via di fuga, ma questa volta quando era solo in 13esima posizione. Purtroppo l'elenco dei ritirati poi contempla anche Danilo Petrucci, scivolato alla curva 9, e pure Pol Espargaro, primo a ritirarsi per una caduta alla curva 5.