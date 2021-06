MotoGP, Barcellona, Libere 3: Morbidelli vola, Rossi in Q2

Le Yamaha hanno fatto la voce grossa nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Non solo perché Franco Morbidelli e Fabio Quartararo hanno monopolizzato le prime due posizioni, ma anche perché Valentino Rossi ha centrato la qualificazione diretta alla Q2, staccando il nono tempo.

La vecchia M1 del 2019 non sembra essere quasi per niente un handicap per Morbidelli in questo fine settimana. Lo scorso anno aveva firmato la pole position a Barcellona e da lì è ripartito. Stamattina ha fermato il cronometro su un tempo di 1'38"929, beffando per appena 46 millesimi il leader iridato Quartararo, che è stato l'unico capace di infrangere la barriera dell'1'39" oltre a lui.

Come detto, per la Casa di Iwata però è stata una mattinata particolarmente positiva, perché le M1 sono tutte nelle prime nove posizioni: Maverick Vinales è settimo, ma paga appena 353 millesimi, ma soprattutto il "Dottore" ha fatto un passo avanti enorme rispetto a ieri, riducendo a meno di mezzo secondo il suo ritardo dalla vetta.

Dopo i progressi mostrati al Mugello con il nuovo telaio e la nuova benzina, le KTM hanno continuato a brillare anche a Barcellona, con Miguel Oliveira che si è issato in terza posizione a soli 122 millesimi, ma anche il compagno Brad Binder competitivo in sesta posizione.

Più in difficoltà invece le Ducati: l'unico parso realmente competitivo è stato Pecco Bagnaia, autore del quarto tempo a 144 millesimi. Johann Zarco è riuscito a staccare il pass per la Q2, ma grazie alla prestazione che aveva fatto segnare ieri, perché stamattina non è andato oltre al 15esimo tempo. Il decimo invece non è bastato a Jack Miller, costretto a passare dalla Q1 per una manciata di millesimi.

Tra quelli che hanno accesso diretto alla Q2 c'è spazio anche per l'Aprilia e per la Suzuki: Aleix Espargaro ha piazzato la RS-GP in un'ottima quinta posizione, confermandosi veloce sulla pista di casa. Joan Mir, unico alfiere della Casa di Hamamatsu complice l'infortunio di Alex Rins, si è invece piazzato ottavo. E per lui la Q2 diretta è già un buon risultato visto il trend del sabato di quest'anno.

E' stata una FP3 deludente per la Honda, perché tutta la pattuglia della Casa giapponese sarà costretta a passare dalla Q1: Takaaki Nakagami ha chiuso con l'11esimo tempo, seguito da Pol Espargaro, mentre a Marc Marquez non è bastato provare a prendere il gancio di Miller per fare meglio del 14esimo tempo, alle spalle anche della KTM di Danilo Petrucci. Segno quindi che, a prescidere dai problemi fisici di Marc, le RC213V vivono un momento molto difficile anche dal punto di vista tecnico.

In coda al gruppo purtroppo poi troviamo un terzetto di piloti italiani con Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori. Gli ultimi due sono anche incappati in delle scivolate, fortunatamente senza conseguenze: il ducatista alla curva 5, il pilota dell'Aprilia invece alla curva 4.