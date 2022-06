MotoGP | Barcellona, Libere 3: Aleix e Aprilia da record, Bastianini in Q1

Aleix Espargaro e l'Aprilia si sono confermati particolarmente a loro agio con lo scarso grip offerto dall'asfalto del tracciato di Barcellona anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, quella che ha definito il quadro dei dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2 di oggi pomeriggio.

In barba alle condizioni della pista dichiarate al limite dalla maggior parte dei colleghi, il pilota di Granollers ha fatto segnare il nuovo record del tracciato catalano, scendendo fino a 1'38"771. Una prestazione con cui inizialmente era riuscito a staccare addirittura di sei decimi la concorrenza, anche se poi gli inseguitori si sono avvicinati parecchio nel finale.

In particolare, le Ducati hanno brillato quando è stato il momento di andare a fare il time attack, perché sono ben sei le Desmosedici GP che si sono infilate nella top 10 e quattro di queste sono andate alle spalle del battistrada, a completare la top 5.

In seconda e terza posizione c'è il tandem della Prima Pramac Racing, con Johann Zarco che è stato il solo oltre ad Aleix ad infrangere il muro dell'1'39", pagando 131 millesimi sul leader. Sopra a questa soglia per appena 5 millesimi poi c'è Jorge Martin, che a sua volta precede di 2 millesimi un Pecco Bagnaia che se non avesse trovato traffico nel T4 forse all'ultimo giro avrebbe potuto attaccare anche il pilota dell'Aprilia.

Quinto tempo poi per Jack Miller, che sembra finalmente aver messo alle spalle i problemi del Mugello. Rispetto al Gran Premio d'Italia invece sono arrivate due belle conferme per Luca Marini, settimo a 462 millesimi, ma soprattutto per Fabio Di Giannantonio, decimo a 642. Il pilota del Gresini Racing infatti è riuscito a passare il taglio, a differenza del compagno Enea Bastianini, che con il 12° tempo dovrà passare dalla Q1. Così come Marco Bezzecchi, 14°.

Rispetto alle previsioni, continuano ad essere un po' in difficoltà Fabio Quartararo e la Yamaha. Il leader del Mondiale si è dovuto accontentare del sesto tempo, anche se il gap alla fine è stato di soli 317 millesimi. Purtroppo si registra anche l'ennesimo passo indietro di Franco Morbidelli, che anche se per poco più di un decimo dovrà passare nuovamente dalla Q1, avendo chiuso 15°. Restando in casa Yamaha, è fuori anche Andrea Dovizioso, 20° nonostante il distacco di 1"1.

Il quadro dei piloti che hanno accesso diretto alla Q2 si completa quindi con Pol Espargaro ed Alex Rins. Pur essendo incappato in una scivolata alla curva 5 e non avendo gli ultimi aggiornamenti sulla sua RC213, il pilota di Granollers è stato il migliore tra quelli della Honda con l'ottavo tempo, precedendo proprio il connazionale della Suzuki, che se l'è cavata meglio del compagno di box Joan Mir, solo 13°.

E' stata quindi una mattinata piuttosto complicata per le KTM, con tutte le RC16 che saranno costrette a passare dalla Q1. La migliore è stata quella di Brad Binder, caduto alla curva 4, in 16° posizione. Anche oggi però hanno dovuto fare i conti con un gruppo davvero ravvicinato, perché Miguel Oliveira in 18° posizione è il primo che paga oltre un secondo nei confronti di Espargaro.