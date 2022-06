MotoGP | Barcellona, Libere 1: zampata Suzuki con Rins, Ducati indietro

Se al Mugello le Ducati avevano fatto da padrone per tutto il weekend, le Desmosedici GP sono quelle che sono mancate un po' all'appello nella sessione inaugurale del Gran Premio di Catalogna, con solo quella di Enea Bastianini che è stata capace di infilarsi nella top 10, seppur in decima posizione.

A svettare nella FP1 di Barcellona è stato Alex Rins, anche se va detto che il pilota della Suzuki è stato uno di quelli che nel finale hanno montato la gomma media all'anteriore, indicata come la più adatta al tracciato catalano, a differenza di quelli che invece le hanno preservate in ottica qualifica e gara, lavorando con una soft che pare troppo morbida per queste condizioni.

Lo spagnolo ha girato in 1'40"101, precedendo di 195 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales, che come lui ha sfruttato la media nel finale. Lo aveva fatto all'inizio invece Franco Morbidelli, che nel primo run era arrivato a realizzare un 1'40"695 che vale la terza posizione alla sua Yamaha, prima passare anche lui alla soft.

Il primo di quelli con la gomma soft all'anteriore è stato quindi Aleix Espargaro, che ha iniziato molto bene il weekend della gara di casa (è nato a Granollers, praticamente fuori dalle mura dell'autodromo), pur pagando sei decimi a Rins con la sua Aprilia. Alle sue spalle c'è il fratello Pol, che ormai pare con le valigie in mano in casa Honda, visto che la HRC ha deciso di non dargli più aggiornamenti.

Per portare avanti lo sviluppo del telaio che aveva iniziato ad usare Marc Marquez al Mugello, ora che il pilota di Cervera è assente per la quarta operazione all'omero destro, è stato infatti scelto Takaaki Nakagami, che si trova invece in sesta posizione con la RC213V con i colori LCR. Il giapponese precede il compagno Alex Marquez, che però è un altro di quelli che hanno sfruttato la media nel finale.

Stesso discorso che vale anche per Miguel Oliveira, nono con la KTM sulla pista su cui aveva ottenuto la vittoria un anno fa, tallonato dall'altra Suzuki di Joan Mir e dalla Ducati del già citato Bastianini, che invece hanno lavorato con la soft.

Così come gli altri due contendenti al titolo Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che per il momento sembrano aver preso molto con calma l'approccio al weekend: il pilota della Yamaha è 13° a poco più di un secondo, tallonato proprio dal ducatista. E' probabile che entrambi abbiano lavorato sulla gestione dell'usura della gomma, che probabilmente sarà l'aspetto chiave della gara di domenica, visto il poco grip dell'asfalto catalano.

Dopo aver brillato al Mugello, sono un po' rientrati nei ranghi anche i due piloti della Mooney VR46. Marco Bezzecchi è 16°, seguito dal compagno di squadra Luca Marini, anche se va detto che i loro tempi sono in linea con quelli di tutte le altre Ducati. Così come quello di Fabio Di Giannantonio, che è 19°, giusto davanti ad un Jorge Martin (che lunedì sarà operato alla mano) incappato nell'ennesima caduta di questo periodo complicato alla curva 2.

Solamente in 22° posizione Andrea Dovizioso, nonostante il distacco della sua Yamaha RNF sia di appena 1"3 nei confronti della vetta. Chiude il gruppo poi il collaudatore Michele Pirro.