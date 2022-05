MotoGP | Bagnaia: "Equilibrio con Jack difficile da ripetere con altri"

C'è voluto quasi un terzo di campionato, ma Pecco Bagnaia e la Ducati sembrano davvero essere tornati a formare quel binomio che lo scorso anno era stato quasi imbattibile nell'ultimo scampolo di stagione. A Jerez sono arrivate la prima pole e la prima vittoria di un 2022 iniziato con più bassi che alti.

A Le Mans c'è stata per ora una bella conferma, perché il vice-campione del mondo ha messo tutti in fila in qualifica, firmando la sua seconda pole consecutiva, l'ottava in carriera in MotoGP. Ma soprattutto la prima per la Casa di Borgo Panigale sul tracciato francese ed è questo che dice molto del feeling che si è instaurato ora tra il piemontese e la GP22.

"E' stata una grandissima pole position. Durante la FP4 ero un po' nervoso perché non riuscivo a trovarmi bene con la moto. Purtroppo il caldo su questa pista porta ad avere meno grip e stavo faticando veramente tanto a fermare la moto", ha detto a caldo Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Sono veramente convinto di aver scommesso insieme a Cristian (Gabarrini, il suo capo tecnico) ed al tecnico delle sospensioni su una piccola modifica sulla moto che mi ha permesso di trovarmi addirittura meglio che nel time attack che avevo fatto stamattina. Abbiamo fatto un grossissimo step in avanti durante la qualifica, e questo mi dà una gran carica anche per la gara di domani", ha aggiunto, pur senza dare troppi dettagli su questa modifica "magica".

Durante la Q2 ha fatto anche un grande lavoro di squadra, offrendo un gancio al compagno di squadra Jack Miller, che ha ripagato la Ducati con una bellissima doppietta. Nelle sue dichiarazioni, l'australiano non ha nascosto che secondo lui la stampa forse era stata un po' troppo critica nei confronti degli uomini in Rosso in questo primo scorcio di stagione. Pur non essendo proprio allineato, Pecco ha voluto spezzare una lancia a favore del compagno di box.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non avevate tutti i torti all'inizio dell'anno. Come ho detto la gara scorsa, abbiamo lavorato veramente tanto, perché le cose non vengono mai da sole. Il grande lavoro ci ha portato ad ottenere dei buoni risultati già da alcune gare fa".

"Qui, come a Jerez, mi sono trovato molto bene da subito. Ci sono stati dei piccoli accorgimenti da fare, ma sono veramente felice. Poi sono contento anche per Jack (Miller), perché con questa prima fila si toglie un gran peso. Penso che ultimamente sia stato massacrato veramente troppo per come la vedo io".

Lo scorso anno, Miller si era messo al servizio di Bagnaia in diverse occasioni quando Pecco stava provando a riaprire il Mondiale. Quanto accaduto oggi è stato un altro esempio dell'ottimo rapporto tra i due. E secondo Pecco non è così scontato che si possa ricreare un clima così se alle porte di Bologna dovessero decidere di sostituire "Jackass" con uno tra Enea Bastianini e Jorge Martin, cosa che però sembra ormai praticamente certa.

"Io con Jack mi trovo molto bene. Lavoriamo veramente tanto insieme e non so se con altri piloti si riuscirebbe a fare. Io penso che lui sia davvero forte come pilota e qui mi ha aiutato tanto, perché guardando i suoi dati sono migliorato anche io. C'è un equilibrio che sarebbe difficile da ripetere con altri piloti. Io però sono un pilota e mi adatto a quello che deciderà la squadra, ma sarei molto contento se rimanesse tutto così".