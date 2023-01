MotoGP | Bagnaia vuole rompere la maledizione del numero 1

Sebbene la Ducati abbia anticipato di un giorno la notizia che Pecco Bagnaia, vincitore del titolo MotoGP nel 2022, avrebbe corso con il numero 1 sul suo sito web, il fatto è stato finalmente confermato lunedì mattina in occasione dell'evento di lancio del marchio italiano sulle Dolomiti. E così continua il dibattito sulla scelta di utilizzare il #1: Alcuni fan sostengono che il campione del mondo debba portare il numero 1, come se fosse una sorta di diritto di nascita, oppure, come chi scrive, non si preoccupano affatto.

Il numero 1 non appare sulla parte anteriore di una moto MotoGP dal 2012, quando Casey Stoner ha corso quella che sarebbe stata la sua ultima stagione nella serie con il numero per segnare il suo secondo titolo mondiale. È quindi giusto che Bagnaia - che la scorsa stagione ha posto fine a 15 anni di digiuno di Ducati dal primo titolo mondiale di Stoner nel 2007 – scelga di apporre il numero uno sulla sua Desmosedici 2023.

Gli argomenti a favore e contro sono convincenti di per sé. Coloro che sono a favore sottolineano il fatto che non tutti possono essere campioni del mondo e che la corsa numero 1 è un'affermazione del proprio status di pilota da battere. Dicono anche che è meglio per chi guarda identificare chi è il campione. Forse sarebbe stato così negli anni Novanta, ma in un mondo in cui è possibile cercare su Google qualsiasi cosa si desideri con il proprio cellulare, non è facile capire immediatamente chi sia il campione del mondo di una serie.

Dall'altro lato, si può affermare che la riconoscibilità del marchio va a farsi benedire quando un numero regolare a tempo pieno viene sostituito dal numero #1. Che ci piaccia o no, nel mondo moderno gli atleti sono il loro marchio e i loro fan amano avere un identificativo unico a cui aggrapparsi. Un esempio su tutti è quello di Valentino Rossi, che nella sua carriera nei Gran Premi non ha mai corso con un numero diverso dal 46, nonostante i suoi nove titoli mondiali.

Il simbolismo di un numero unico è potente. Così come il #46 sarà sempre associato a Valentino Rossi, il #44 a Lewis Hamilton, il #23 a Michael Jordan e il #99 a Wayne Gretzky, è logico che il #63 avrà un significato per i fan della Ducati anche in futuro.

Questo è un aspetto che Bagnaia ha sottolineato - in modo un po' contraddittorio - durante l'evento di lancio della Ducati di lunedì: "Il 63 significa molte cose per me e sono molto vicino a quel numero. È vero che sulla mia moto ci sarà il numero 1, anche sulla pitboard, ma per il resto resterò con il numero 63. Per molte cose il numero 63 sarà il numero di riferimento. Per molte cose il #63 sarà il mio numero di sempre, perché credo che la gente mi identifichi con il #63".

In un'ulteriore contraddizione, Bagnaia afferma che sarebbe un errore per lui considerarsi campione del mondo nel 2023 se spera di difendere il suo titolo. Sarà difficile ignorare questo fatto con il numero 1 accanto al proprio nome nella entry list. "Penso che non dovrò commettere l'errore di pensare di essere un campione, perché è qualcosa che può rilassarti", ha detto. "Cercherò quindi di avere lo stesso approccio, la stessa mentalità dell'anno scorso e di tutti gli anni della mia vita”.

"Penso che quest'anno ho imparato la lezione dagli errori commessi, quindi posso iniziare meglio l'anno prossimo. La nuova moto è molto simile a quella del 2022, quindi credo che potremo iniziare bene fin dal primo giorno di test. Il programma del fine settimana è molto diverso, quindi le cose possono cambiare. Ma sono sicuro che se lavoreremo bene come l'anno scorso potremo essere al top". Indipendentemente da ciò, Bagnaia correrà con il numero 1 nel 2023 e cercherà di fare qualcosa che nessun pilota ha fatto nell'era moderna della MotoGP: conservare la corona con quel numero.

Dei 29 piloti che hanno vinto titoli della classe regina dal 1949, solo 12 hanno difeso con successo una corona. Nell'era moderna della MotoGP, a partire dal 2002, solo Nicky Hayden (2007), Casey Stoner (2008 e 2012) e Jorge Lorenzo (2011) hanno corso con il numero 1 per difendere i loro titoli. Lorenzo ne ha vinti tre, ma nel 2013 e nel 2016 ha utilizzato il suo tradizionale #99. Quando ha cercato di decidere quale numero usare per il 2016, Lorenzo ha detto "sarebbe bello usare il numero 1, ma il numero 99 mi rappresenta".

Nessuno di questi piloti ha più vinto il titolo con il numero 1. Dopo Stoner nel 2012 e prima di Bagnaia nel 2023, Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir e Fabio Quartararo hanno utilizzato i loro numeri di gara standard. Era dal 1998 che un pilota della classe regina non difendeva con successo il numero 1, quando la leggenda australiana conquistò il quinto e ultimo titolo della sua carriera in 500cc.

Se Bagnaia riuscirà a difendere il suo titolo nel 2023, sarà un altro pezzo di storia - dopo essere diventato il primo pilota di sempre a superare un deficit di 91 punti e cinque ritiri in una stagione per vincere la sua prima corona - a rafforzare la sua eredità. E forse darà il via a un cambiamento di mentalità per i futuri campioni quando si tratterà di gestire il numero 1. Per il momento, almeno, Bagnaia è riuscito a ottenere un buon risultato. Per il momento, almeno i fan di Bagnaia possono sperare di acquistare a gennaio le magliette del numero 63 dell'anno scorso, fortemente scontate, ora che si deve fare spazio per le nuove scorte del numero 1!