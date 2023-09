MotoGP | Bagnaia: "Tornare a fare la differenza in frenata è un sollievo"

Anche nei momenti più difficili, Pecco Bagnaia ha sempre detto di avere una grande fiducia nella Ducati e nella sua squadra. Una fiducia che a quanto pare ha ben riposto, perché anche questa volta gli uomini in Rosso sembrano essere riusciti a trovare la chiave per riconsegnare al campione del mondo in carica una Desmosedici GP che si comporta proprio come vuole lui in staccata.

Dopo l'incidente di Barcellona è stata più l'instabilità della sua moto in frenata a preoccuparlo che la gamba dolorante, inducendolo anche all'errore di domenica scorsa al Buddh International Circuit, che ha permesso a Jorge Martin di riportarsi a sole 13 lunghezze di distanza da lui.

Il duro lavoro che ha fatto nei giorni scorsi insieme ai suoi ragazzi e agli ingegneri di Borgo Panigale però gli ha consentito di arrivare a Motegi con la soluzione giusta per ritrovare il feeling giusto per guidare come vuole lui. Cosa certificata anche dalla classifica, che lo vede al secondo posto nella giornata di venerdì, alle spalle di un Brad Binder che ha fatto segnare il nuovo record del tracciato giapponese.

"Sono contento per la giornata di oggi, perché finalmente siamo riusciti ad individuare quale fosse il rallentamento in termini di frenata rispetto alle ultime due gare. E' stato un grande passo in avanti in termini di fiducia e feeling. Questo pomeriggio siamo riusciti ad essere più veloci e più costanti, perché in frenata riuscivo di nuovo a fare la differenza, ed è un vero sollievo. C'è ancora qualcosina da fare, ma sono molto felice perché il mio team ha fatto davvero un ottimo lavoro", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Voglio dirgli un grande grazie perché comunque ci hanno messo molto impegno per riuscire a darmi qualcosa che stavo chiedendo da un paio di gare. Non è che fosse un problema, era solo un modo diverso di frenare. Preferisco che la moto non si muova e nelle ultime gare era troppo aggressiva. Non è che la moto facesse qualcosa di diverso. Ci siamo concentrati molto sulla frenata, quindi domani ci concentreremo su altri aspetti. Comunque, se la gara fosse oggi pomeriggio o domani, sarei contento", ha aggiunto.

La KTM ha introdotto il telaio in carbonio con cui Dani Pedrosa si è comportato molto bene nella sua wild card a Misano e secondo Pecco potrebbe essere un'avversario molto ostico per il proseguimento del weekend: "La prima cosa che ho pensato è che se c'è Binder davanti sarà uno tosto questo weekend. Sappiamo perfettamente che se Binder parte davanti, è uno veramente duro da battere".

I suoi rivali nella corsa al titolo, il già citato Martin e Marco Bezzecchi, per ora invece sono alle sue spalle, in quarta ed in quinta posizione: "In questo momento non faccio troppo caso a cosa fanno Jorge e Bez, perché so che sicuramente saranno veloci. Al momento però penso di più a noi e a risolvere i nostri problemi".

Infine, non si è detto stupito del fatto che anche l'Aprilia si sia infilata in terza posizione con Aleix Espargaro: "Non è casuale perché andavano fortissimo anche l'anno scorso, Aleix faceva degli ottimi tempi. E' sempre molto difficile, perché sappiamo qual è il potenziale dell'Aprilia".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images