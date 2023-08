MotoGP | Bagnaia: "Tanti piloti in lizza per la vittoria in Austria"

La MotoGP torna in pista questo fine settimana sul tracciato austriaco del Red Bull Ring, situato a pochi chilometri dalla città di Zeltweg. Il Gran Premio dell’Austria segna il giro di boa del Campionato 2023, che vedrà poi in calendario ancora due appuntamenti in Europa e altri sette in Asia e Oceania, prima di tornare nel Vecchio Continente a fine novembre per la consueta gara di chiusura della stagione sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna.

Dopo i primi 10 appuntamenti del 2023, Francesco Bagnaia è in testa alla classifica generale con 4 vittorie, ottenute nei Gran Premi di Portogallo, Spagna, Italia e Olanda, 3 vittorie Sprint e 6 podi totali, tra cui il secondo posto ottenuto in Gran Bretagna a Silverstone due settimane fa. Il Campione del Mondo in carica ha attualmente un vantaggio di 41 lunghezze sul compagno di marca Jorge Martin (Pramac Racing) secondo, e 47 sul terzo classificato Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

"Sono molto contento di tornare a correre in Austria, una pista che mi piace molto e sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno. È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto, ma penso che quest’anno saranno tanti i piloti in grado di lottare per un buon risultato qui. Al momento il nostro obiettivo è quello di essere costanti e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana", ha detto il leader del Mondiale.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un fine settimana difficile a Silverstone, Enea Bastianini arriva in Austria motivato a ritrovare il feeling con la sua Desmosedici GP. Sul tracciato di Zeltweg, il pilota di Rimini aveva ottenuto la pole position lo scorso anno, firmando il record del circuito in 1'28"772.

"L’ultimo Gran Premio a Silverstone non è sicuramente andato come speravamo, ma è stato per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati importanti che ci serviranno per poter fare altri passi in avanti. Al momento non sono riuscito ancora a trovare il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo".