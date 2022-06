MotoGP | Bagnaia: "Stiamo rendendo Barcellona una pista amica"

Pecco Bagnaia non ha mai amato la pista di Barcellona, che negli ultimi anni non era mai stata particolarmente amica alla Ducati, con l'ultima vittoria datata 2018 con Jorge Lorenzo. Partendo da questo assunto, è normale che nel box della Rossa sia più la felicità per il secondo posto in griglia che il rammarico per una pole position sfuggita per appena 31 millesimi a favore dell'Aprilia di Aleix Espargaro.

La cosa che soddisfa di più il vice-campione del mondo però è il grande lavoro fatto in questo weekend con la messa a punto della sua Desmosedici GP, che ora sembra pronta per giocarsi qualcosa di importante anche nelle gara di domani.

"Quando c'è così caldo e si scivola così tanto è difficile riuscire a fare dei giri perfetti. Penso che non sia venuto a nessuno dei tre, ma era dura fare più di così. Sono contento per la qualifica, ma soprattutto per il lavoro che stiamo facendo, perché stiamo riuscendo a trasformare Barcellona in una pista amica in termini di prestazione, quindi sono contento", ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

A giudicare dall'andamento del weekend, che li ha visti sempre davanti, Espargaro e l'Aprilia sembrano poter essere i favoriti. Il piemontese però è convinto che il passo mostrato in FP4, con una gomma molto usata, lo metta invece praticamente alla pari con il rivale spagnolo. Senza dimenticare poi il terzo incomodo Fabio Quartararo, che completa la prima fila, e l'importanza che avranno domani la scelta e la gestione degli pneumatici.

"Senza ombra di dubbio è andato molto forte, ma è difficile capire i valori reali. A livello di passo gara è leggermente più veloce di me, ma è più bravo a sfruttare la gomma nuova. Noi stiamo facendo un tipo di lavoro un po' diverso, perché anche in FP4 abbiamo usato una gomme media posteriore molto usata. Ci ho fatto 29 giri totali, più della distanza di gara, e il passo era abbastanza costante, non lontanissimo da quello di Aleix".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sicuramente siamo migliorati tanti in termini di ritmo, soprattutto nella FP4 grazie ad una piccola cosa che abbiamo cambiato. Penso che io, Aleix e Fabio siamo quelli che hanno qualcosina in più in termini di passo e domani sarà fondamentale capire il grip della pista per non consumare troppo le gomme, oltre a fare la scelta giusta tra la media e la dura".

In quest'ultima fase della stagione i contendenti al titolo stanno mostrando di avere effettivamente qualcosa in più rispetto alla concorrenza. La grossa novità è che sono tre i marchi che sembrano potersela giocare alla pari, quando spesso e volentieri abbiamo visto dei binomi al vertice.

"Fare paragoni con il passato è sempre difficile. Noi viviamo un po' nella leggenda dei 'Fantastici 4', che erano Valentino, Stoner, Lorenzo e Pedrosa. Poi è arrivato anche Marquez. Ma sono cambiate molto le cose rispetto a quei tempi".

"Adesso tutte le moto sono velocissime, perché anche i team satellite hanno dei mezzi in grado di vincere. Ma anche i piloti sono tutti campioni del mondo o almeno hanno vinto delle gare. Questo fa una bella differenza rispetto a prima, ma devo dire che questo è sicuramente uno degli anni più difficili che stiamo vivendo", ha concluso.