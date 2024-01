MotoGP | Bagnaia sta già trattando il rinnovo con Ducati

Tra i tanti piloti in scadenza di contratto nella stagione 2024 della MotoGP ci sono anche i due portacolori ufficiali della Ducati. Nel caso di Pecco Bagnaia, che è entrato a far parte del factory team nel 2021 ed è il due volte campione del mondo in carica, un rinnovo sembra la cosa più naturale da fare, e alla presentazione della Desmosedici GP24 il pilota italiano ha confermato che il suo manager ha iniziato le trattative con la casa di Borgo Panigale.

"Per quanto mi riguarda, non nascondo che stiamo trattando e che l'ambizione di entrambe le parti è quella di rimanere insieme", ha detto chiaramente Bagnaia, aggiungendo con un sorriso: "Il mio manager è lì dietro, potete chiedere a lui!".

Quando gli è stato chiesto se potrebbe arrivare in Qatar essendo il primo con già in mano un contratto per il 2025, Pecco ha replicato: "A livello di contratti, c'è Binder che ha già firmato per il 2025 (con KTM). Poi forse anche Acosta (GasGas Tech3) e sicuramente Marini (Honda HRC)". In questo modo si è dimenticato di Johann Zarco, che a sua volta ha firmato un biennale con la Honda LCR, ma tutti gli altri sono effettivamente sul mercato.

È il caso di Enea Bastianini, che sa di dover convincere la dirigenza della Casa bolognese dopo una stagione 2023 da dimenticare, segnata da diversi infortuni, ma salvata dalla vittoria in Malesia a fine anno. Prima di pensare ad un rinnovo, "Bestia" vuole concentrarsi sulle sue prestazioni in pista e dimostrare di meritare il suo posto.