MotoGP | Bagnaia: "Spero di correre, una gara in meno peserebbe"

Quello di Termas de Rio Hondo sarà un venerdì molto particolare, si potrebbe quasi dire di speranza. Il ritardo di uno degli aerei cargo con il materiale di alcune delle squadre ha obbligato l'organizzazione a cancellare il programma di domani, rinviando a sabato l'inizio dell'azione in pista.

Ma la realtà è che, al momento, non ci sono ancora certezze riguardo alla possibilità di scendere in pista anche sabato, perché il cargo danneggiato è ancora a Mombasa, in Africa, in attesa dei ricambi per riparare uno dei quattro motori. Tra quelli più in trepidante attesa c'è senza ombra di dubbio Pecco Bagnaia.

Non solo la squadra ufficiale Ducati è una di quelle che sta ancora attendendo il materiale, ma il vice-campione del mondo è tra quelli che non ci vogliono neanche pensare all'idea di non correre, visto che la sua stagione è cominciata malissimo, con appena un punto raccolto nelle prime due uscite. Il piemontese quindi ci tiene particolarmente a correre in Argentina per provare ad iniziare la risalita.

"Sono in una situazione che mi impone di ripartire per migliorare e progredire. Spero vivamente che si possa correre, perché una gara in meno farebbe ancora di più la differenza. Al momento però questa è l'incognita più grande e potrebbe anche essere questa gara venga recuperata più avanti, non si sa ancora bene. Sicuramente entro domani ci faranno sapere cosa succederà", ha detto Bagnaia giovedì a Termas de Rio Hondo.

"Sarà importante partire bene da subito e stare molto concentrati. Questo, fortunatamente, non è successo su una pista come Austin, che richiede tanto lavoro. Ma su una pista che è abbastanza simile all'Indonesia come setting e come layout. Non siamo tranquilli, perché c'è del lavoro da fare, ma sono convinto che con il lavoro fatto a Mandalika possiamo andare bene".

"In ogni caso, il nostro piano sarà quello di adattare la nostra moto alla pista, che in questo momento è quasi marrone, quindi è molto sporca. In queste condizioni è sempre meglio non provare troppe cose, ma lasciare la moto com'è e cercare di girare il più possibile. Sono abbastanza sicuro che non sarà un weekend semplice per tutti. Dobbiamo solo cercare di adattarci il prima possibile, perché abbiamo poco tempo per farlo", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo le polemiche di Mandalika legate alle scelte fatte dalla Michelin, in Argentina torna la carcassa standard, cosa che Bagnaia sembra gradire particolarmente: "Sono contento che questo fine settimana avremo di nuovo la carcassa standard, anche se sarà un po' diverso rispetto all'ultima volta che siamo venuti qui, perché c'era ancora quella precedente. Io comunque preferisco quella attuale, quindi penso di poter essere competitivo. Ma prima dovremo capire se potremo correre o meno".

Inevitabilmente, si è tornati a parlare anche della domenica disastrosa dell'Indonesia, con una gara sul bagnato conclusa solamente al 15° posto, lamentando uno strano feeling all'anteriore. Pecco però oggi si è preso le sue responsabilità: "E' stato un mio errore, perché non ho messo abbastanza energia sull'anteriore ed ho perso un po' di supporto dalla gomma. Quando non spingi al massimo, perdi un po' di grip, quindi è stato un mio errore".

Stare qualche giorno a casa, però, gli ha permesso di ricaricare le pile: "Me la sono goduta. Sono stato ovviamente in palestra e mi sono sfogato tanto con gli allenamenti. Poi sono stato tanto tempo con la mia fidanzata Domizia e con il cane. Avevo bisogno di serenità sotto questo punto di vista e tutte le persone che mi vogliono bene sono state brave a darmela, quindi sono stato molto bene".

E stavolta Pecco è riuscito anche a non dare troppo peso ai commenti degli haters sui social: "Alla fine è giusto pensare che non meritano che io perda del tempo per loro".

Infine, ha detto la sua anche sulla nuova chicane che è stata realizzata al Red Bull Ring per rallentare il tratto che precede la curva 3, dove due anni fa ci fu il terribile incidente tra Franco Morbidelli e Johann Zarco.

"Sicuramente la situazione di prima era abbastanza pericolosa a causa dei muri. E' un lavoro che mi piace, perché in questo modo riusciremo ad arrivare alla prima curva a sinistra con la gomma un po' più calda, perché ce ne sarà un'altra prima. Sembrerebbe una chicane abbastanza lenta, ma ci permetterà di arrivare ad una velocità inferiore dove ci sono i muri, rendendo tutto più sicuro".

Qualcuno gli ha fatto notare però che potrebbe essere pericolosa per gli incroci di traiettoria, Pecco però sembra più ottimista: "Non l'ho pensata in quella chiave e spero di non doverci pensare. Se l'hanno fatta così, penso che abbiano studiato tutte le varie dinamiche e credo che andrà bene".