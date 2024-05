MotoGP | Bagnaia spazza via la maledizione di Barcellona e batte Martin

L'inizio della MotoGP 2024 di Pecco Bagnaia continua ad essere come le montagne russe: dopo una picchiata, ecco che è subito arrivata una risalita ardita a distanza di 24 ore, con il successo nel Gran Premio di Catalogna, il suo terzo stagionale ed il 21° in carriera nella classe regina, che riscatta il pesantissimo errore commesso ieri, quando ha gettato al vento la vittoria della Sprint nel corso dell'ultimo giro.

La Sprint sembrava già quasi una chiusura del cerchio, perché stava andando ad imporsi in una gara breve proprio dove un anno fa era stato vittima di un incidente che gli aveva tolto l'esplosività necessaria per riuscirci. L'erroraccio dell'ultimo giro alla curva 5 però aveva dato al pilota della Ducati di essere quasi vittima di una macumba sul circuito catalano, dove non era mai salito neppure sul podio.

Se anche fosse stato così, finalmente è riuscito ad esorcizzarla oggi, prendendosi la vittoria di carattere e di strategia. Ma soprattutto concretizzando il sorpasso decisivo proprio in quella curva 5 che ieri lo aveva portato all'inferno ed oggi gli ha rimostrato le scale che portano verso il paradiso. E lo ha fatto riportatondo alla Ducati un successo che a Barcellona mancava da troppo un po' di tempo.

Scattato bene dalla prima fila, il campione del mondo si è preso la leadership della gara, ma ha dovuto fare i conti con un Pedro Acosta forte della scelta della gomma soft al posteriore (gli altri avevano quasi tutti la media), che si è subito mostrato particolarmente arrembante. Con il passare dei giri poi si è rifatto sotto al tandem di testa anche Jorge Martin e forse il momento chiave della gara è arrivato qui.

Pecco ha fatto passare i due spagnoli ed ha leggermente calato il ritmo tenendosi ad una distanza di sicurezza. Davanti a lui invece Martin ha dovuto spingere parecchio per tenere a bada un Acosta che non voleva saperne di stare dietro. Alla distanza, però, il portacolori della GasGas Tech3 ha esagerato e lo ha pagato finendo ruote all'aria alla curva 10.

A questo punto, "Martinator" si è ritrovato in testa con un margine di circa un secondo su Bagnaia, ma probabilmente aveva chiesto troppo alle sue gomme per tenersi dietro Acosta e lo ha pagato alla lunga, perché Pecco ha iniziato ad assottigliare il suo margine, agganciandolo a sei giri dal termine e trovando il varco per riprendersi la leadership proprio alla curva 5.

Una volta in testa, il piemontese è subito riuscito a costruirsi un piccolo margine di sicurezza, che ha gestito bene fino ad una bandiera a scacchi che è valsa il ritorno a -39 nel Mondiale da Martin, che in parte mitiga la delusione per i 12 punti gettati al vento ieri, che rischiano di essere pesanti nel proseguimento della stagione.

Per la Ducati è stata una domenica strepitosa, perché la Casa di Borgo Panigale ha monopolizzato il podio grazie all'ennesima grande rimonta di Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing ha azzardato la gomma soft al posteriore per risalire dal 14° posto in griglia, ma l'ha gestita alla grande e nel finale si è trovato a battagliare con l'Aprilia di Aleix Espargaro, resistendogli alla grande negli ultimi due giri. Ora nel Mondiale quindi il #93 è terzo nel Mondiale, a -41.

Come detto, dopo la vittoria della Sprint, il padrone di casa Espargaro ha provato ancora una volta a gestire il passo per venire fuori alla distanza, ma questo volte le Ducati ne avevano di più e quindi si è dovuto accontentare della "medaglia di legno". Per lui comunque l'ultimo weekend sulla pista di casa è stato da incorniciare. Alla grande giornata della Ducati poi si aggiunge il bel quinto posto in rimonta di Fabio Di Giannantonio, che proprio nel finale è riuscito ad avere la meglio su un Raul Fernandez che però in questo weekend ha corso per la prima volta da protagonista con l'Aprilia di Trackhouse.

Con il settimo posto di Alex Marquez, sono addirittura sette le moto italiane in altrettante posizioni, con la palma di primo degli "altri" che va a Brad Binder, crollato con la sua KTM dopo essere stato nel trenino dei migliori nella prima parte della corsa. Dietro di lui poi c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, primo quindi tra i piloti in sella alle moto giapponesi, con l'Aprilia di Miguel Oliveira a completare la top 10.

E' stato un weekend particolarmente complicato invece per Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, che non hanno mai avuto la velocità dei migliori ed hanno chiuso in 11° ed in 12° posizione, proprio davanti ad Acosta, che dopo la caduta è riuscito a ripartire e a portarsi a casa qualche punticino.

Peccato per Franco Morbidelli, che stava disputando la sua gara migliore da quando è passato sulla Ducati del Prima Pramac Racing, ma è caduto quando era in sesta posizione. 18° dopo una penalizzazione di 32 secondi invece Enea Bastianini: il pilota della Ducati si era visto infliggere una long lap penalty per un taglio alla curva 2 (anche se era stato spinto fuori da Alex Marquez), poi diventata doppio long lap perché non scontata e infine un drive through commutato in questa penalità in tempo. Un passo falso che lo allontana dalla sella della Ducati ufficiale, oltre che dalla vetta del Mondiale, ora distante oltre 60 punti.