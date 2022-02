MotoGP | Bagnaia: "Siamo solo all'80% del potenziale della GP22"

La zampata tarda ad arrivare, ma Francesco Bagnaiaa continua a mostrare la serenità di chi è certo di lavorare nella direzione giusta. Il pilota della Ducati ha chiuso la seconda giornata dei test collettivi di MotoGP a Mandalika al decimo posto, staccato di poco meno di mezzo secondo dalla sorpresa di giornata, l'altro ducatista Luca Marini, che ha staccato il miglior crono con la GP22 del Mooney VR46 Racing Team.

Il vice-campione del mondo ha ribadito ancora una volta che i tempi non sono la sua priorità in questo momento, con l'attenzione che invece è rivolta alla gestione delle gomme usate. Fronte sul quale sembra aver ottenuto ottime risposte anche oggi, con un passo davvero di tutto rispetto.

"Quando fai dei test è sempre molto difficile capire il tuo livello, perché ci sono tante variabili. Oggi, per esempio, ho notato che in tanti hanno fatto due o tre time attack, mentre la nostra strategia era abbastanza diversa. Gli unici che ne hanno fatta una simile alla nostra sono stati quelli della Honda e Mir", ha detto Bagnaia poco dopo la bandiera a scacchi.

"Qualcuno la condivide e, dal mio punto di vista, in questo momento fare i tempi non serve a niente. Può aiutare a riabituarsi a fare i time attack, ma la cosa fondamentale è essere costanti con le gomme usate su una pista completamente nuova. Oggi abbiamo fatto un grande lavoro di durata con le gomme, perché ne ho portate due a 30 giri e con entrambe c'erano solo tre decimi tra il giro più veloce e quello più lento. Direi che siamo stati tra i più forti a livello di passo".

"E' un qualcosa su cui ho lavorato tanto l'anno scorso e sono contento di poter continuare in questa direzione con la moto nuova. Mi sento sicuro, perché ho totale fiducia nei confronti di Ducati: so che stiamo lavorando bene e che arriveremo con il miglior pacchetto possibile in Qatar", ha aggiunto, mostrandosi piuttosto compiuciuto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla conclusione dei test in Malesia aveva detto che se ci fosse stata una gara al giorno dopo, avrebbe lottato per le posizioni che contano. Sensazione che ha confermato anche sul nuovo tracciato indonesiano. Semmai, a preoccuparlo sono i sassi che sporcano la pista, che in una situazione di gara potrebbero essere dei veri e proprio proiettili.

"Nei test è sempre molto difficile capire i valori, ma mi sembra di sì. Mi paiono molto veloci le Honda in questo momento, ma questo è un tracciato che si adatta bene anche a noi, anche se ci manca ancora di capire due o tre cose. Sono due giorni che comunque stiamo girando tanto ed oggi ho fatto il mio record su una MotoGP, perché 83 non mi era mai capitato di farli prima".

"Stiamo cercando di capire il più possibile, ma anche qui, se ci dovesse essere una gara domani, penso che saremmo competitivi. Il problema sarebbero di più i sassi che lanciano le moto se si è in gruppo. Oggi uno mi ha colpito e mi ha fatto molto male, quindi è un po' un problema se non puliranno bene la pista per la gara".

Anche se c'è già stata una progressione costante, Pecco sembra convinto che ci sia ancora tanto potenziale da tirare fuori dalla nuova Desmosedici GP22 e si è anche lasciato andare ad una dichiarazione che potrebbe spaventare la concorrenza.

"Abbiamo fatto dei passi avanti ogni giorno e ci siamo riusciti anche oggi. Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l'80% del potenziale della GP22, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare".

"La cosa peggiore è che abbiamo a disposizione solo una giornata di test prima dell'inizio del Mondiale e sembra che domani possa anche piovere. Credo comunque che abbiamo messo insieme un pacchetto che può funzionare in Qatar, anche se possiamo fare di più".

Oggi ha lavorato a lungo con la versione più corta dello scarico, quella che veniva utilizzata lo scorso anno: "Li abbiamo provati entrambi e sembra che quello lungo non ci dia il vantaggio che speravamo su questa pista. Visto che lo scarico è un qualcosa di intercambiabile nel corso della stagione, stiamo provando qualcosa di diverso, perché questa non è una pista su cui quello più lungo può fare la differenza, perché non ci sono tanti tornantini, quindi non ci aiuta più di tanto".

Infine, ha commentato anche le voci che lo vogliono vicinissimo alla firma del rinnovo fino al 2024, che potrebbe arrivare anche prima della gara inaugurale in Qatar: "Speriamo, dai. Non lo nascondo, lavoriamo bene insieme, ci troviamo bene e ci vogliamo a vicenda. Penso sia molto bello che sia così".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP