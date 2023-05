MotoGP | Bagnaia: "Siamo riusciti a vincere in condizioni difficili"

Due cadute consecutive potevano aver messo un tarlo nella testa di Pecco Bagnaia, ma a Jerez de la Frontera il pilota della Ducati ha dimostrato che c'è un motivo se è lui ad avere sul cupolino il numero 1 del campione del mondo della MotoGP. Quella di oggi non è stata la sua classica vittoria, stando davanti dall'inizio alla fine, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulle due KTM di Brad Binder e Jack Miller.

Per farcela ha dovuto essere praticamente perfetto, che forse era anche quello di cui aveva bisogno moralmente, oltre che per la classifica, che ora lo vede di nuovo al comando con 22 punti di margine su Marco Bezzecchi. Nel suo piccolo poi ha scritto anche una pietra miliare della sua carriera, perché è salito al quarto posto nella classifica degli italiani più vincenti nella classe regina, eguagliando Max Biaggi a quota 13 e portandosi a soli due successi di distanza dal podio di Andrea Dovizioso.

ll momento chiave della corsa è arrivato probabilmente a cinque giri dalla fine, quando ha fatto segnare il giro più veloce e si è rimesso nel codone della RC16 di Binder, riuscendo poi ad infilarla quasi subito alla curva 13.

"Ho deciso di andare a prendere Brad in quel momento, perché era un po' che ero sempre alla stessa distanza. Non appena ho sentito che la temperatura della gomma anteriore era un po' scesa, perché era salita stando dietro a Miller, ho iniziato a spingere per andarlo a prendere, poi ho cercato di passarlo subito per evitare che si riproponesse il problema della temperatura della gomma. E' andato tutto bene. Il passo è stato veloce, anche se credo che si sarebbe anche potuto andare più forte. Però ho dato tutto negli ultimi giri per essere davanti", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

All'ultimo giro poi Binder era di nuovo molto vicino, ma Pecco è stato molto bravo a negargli ogni singolo varco. E il suo obiettivo era proprio questo.

"Ho cercato di fare il più forte possibile tutte le curve prima di un possibile punto di sorpasso. Mi è venuto bene, perché sono uscito molto forte dalla curva 5 ed ho staccato bene alla 6. Ho cercato di tenermi più margine in frenata ovunque per non rischiare niente. Alla 8 e alla 12 sono riuscito ad uscire molto forte e non gli ho dato la possibilità di superarmi. Avere dietro Binder non è facile, perché è un bel toro, ma ho cercato di non dargli la possibilità di superarmi".

Alla fine non ha pesato, ma ha fatto discutere la penalità che gli è stata data per un contatto molto lieve con Miller alla curva 6. I commissari gli hanno chiesto di restituire la posizione e questo ha complicato la sua rincorsa a Binder. Il ducatista non si aspettava questa sanzione, ma sembra accettarla, a patto che faccia scuola.

"Ero un po' sorpreso, perché ne abbiamo viste anche di peggio quest'anno, senza che venissero date delle penalità. In ogni caso lo accetto. Ci stiamo lamentando per avere più coerenza con le penalità e magari lo show in questo case ne va a perdere. Se dobbiamo migliorare, è meglio essere coerenti su tutto. Se d'ora in avanti sarà sempre così, riusciremo a capire che cosa si può fare e cosa no. Quella di oggi è stata una toccatina, ma va bene così".

Infine, ha regalato anche una dedica alla sua squadra per il modo in cui lo ha aiutato a raddrizzare un weekend che era cominciato piuttosto male venerdì: "Il progresso che abbiamo fatto questo fine settimana è stato il migliore di sempre. Venerdì avevo un po' di problemi con il feeling all'anteriore e già ieri era meglio, ma devo dire che oggi il mio team ha fatto un altro passo avanti. Siamo riusciti a vincere in condizioni difficili, perché venivamo anche da due zero, quindi essere primo oggi è davvero bellissimo, per questo voglio ringraziare la mia squadra".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images