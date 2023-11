MotoGP | Bagnaia sereno: "La moto mi piace, non ho usato le gomme giuste"

Era sembrato in difficoltà, non essendo riuscito a fare meglio dell'ottavo tempo di giornata, ma Pecco Bagnaia ha rassicurato tutti alla conclusione del venerdì del Gran Premio del Qatar. La sua Ducati si comporta esattamente come avrebbe sperato e se non ha chiuso nelle posizioni di vertice è solamente perché ha preservato le gomme anteriori "giuste" per il proseguimento del weekend, quando conterà di più perché ci saranno in palio i punti.

"Sono contento. Alla fine abbiamo lavorato molto bene già ieri, decidendo con che moto partire oggi, e la moto funzionava come mi sarei aspettato. Non andremo a toccare più niente fino a domani, perché la moto mi piace e lavora come deve. Oggi pomeriggio abbiamo dovuto usare delle gomme anteriori che non erano quelle giuste, ma volevamo provare tutto. Domani avremo più gomme e penso che funzionerà tutto bene", ha detto Bagnaia.

Il leader del Mondiale ha spiegato proprio che in questo momento è difficile fare una scelta per la gomma anteriore, perché la temperatura che si abbassa con il calare delle tenebre complica le cose. "E' molto difficile scegliere, però nel primo turno mi sono trovato molto bene con la dura davanti. Ma alla sera è molto freddo, quindi la temperatura dell'asfalto può essere molto bassa e la gomma dura può fare un po' fatica. Il problema è che le altre due gomme durano poco se non migliora il grip della pista, quindi è un'incognita un po' per tutti".

Il suo rivale Jorge Martin, che lo ha preceduto in settima posizione, si è lamentato della gomma che ha utilizzato per il primo time attack, che non ha lavorato come avrebbe dovuto, complicandogli un pochino i piani.

"E' successo anche a me, l'ultima volta credo in Thailandia, che la prima gomma che ho messo non funzionava completamente. Può succedere, ma bisogna lavorare sapendo che si può sempre trovare una soluzione a tutto. Non credo che sia un problema per lui, perché alla fine ha fatto un bel giro con la seconda gomma. Sicuramente non è esplosivo come altre volte, ma è in Q2 ed è l'obiettivo di tutti quanti".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Quando quindi gli è stato chiesto se domani sarà soprattutto il madrileno a provare a "copiare" i suoi dati, ha aggiunto: "Abbiamo due stili di guida molto diversi, quindi non lo so, ma oggi siamo stati veloci tutto il giorno. Mi hanno tolto il mio giro migliore e mi sarebbe piaciuto averlo per stare nella top 3 e finire finalmente un venerdì davanti, ma è andata bene così".

Una cosa che invece non l'ha stupito è vedere le Aprilia davanti ed in particolare quella di un sorprendente Raul Fernandez: "Sapevo perfettamente che con questo grip sarebbero andate forte, perché loro sono in grado di generarne veramente tanto, ma poi Raul qui è sempre stato veloce. Sono stato un po' con lui oggi e me lo ha confermato. In questo momento è lui il favorito a stare davanti. A livello di passo, i due più veloci eravamo io e lui".

Infine, ha spiegato che dopo i lavori di ammodernamento richiesti dalla Formula 1 la pista sembra quasi differente in alcuni aspetti. "E' molto diverso. Le luci sono sicuramente molto più forti rispetto al passato. Quello che fa la differenza sono soprattutto la curva 1 e la curva 2, perché lì sembra veramente un'altra pista. Quel punto mi sembrava più largo, invece ora sembra più piccolo, ma in realtà è la stessa cosa", ha concluso.