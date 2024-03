MotoGP | Bagnaia: “Secondo zero non per colpa mia, girano i c…”

Lo scorso anno Portimao è stato teatro del trionfo di Pecco Bagnaia, che aveva iniziato la difesa al titolo con una doppietta (diventando anche il primo vincitore della storia delle Sprint). Questo fine settimana invece, il Gran Premio del Portogallo è stato funesto per il campione del mondo in carica, che nel tentativo di riscattarsi da una Sprint difficile, è finito nella ghiaia.

Attardato già dalla partenza, il pilota Ducati si è dovuto difendere prima da Pedro Acosta e poi da Marc Marquez. Con entrambi ha ingaggiato un duello che non è riuscito a vincere, ma con il portacolori Gresini l’esito non è stato dei migliori, anzi. Marc è passato e Pecco, nel tentativo di rispondere al sorpasso, si è infilato all’interno nel buco lasciato dal rivale. Il contatto tra i due è stato inevitabile ed entrambi sono finiti nella ghiaia della Curva 5.

Incidente subito messo sotto investigazione e tanta delusione, quando mancavano solo due tornate al termine della gara: “Quando è arrivato Marc, mi ha provato a passare, ma è andato lungo. Ho provato a incrociare, lui ha chiuso la sua linea e ci siamo toccati. Giustamente, siamo andati insieme in Direzione Gara. Siamo due piloti diversi con due idee diverse, quindi punti di vista diversi. Però eravamo d’accordo sul non dare penalità”.

Questa la spiegazione di Bagnaia, protagonista dell’incidente che non ha avuto conseguenze in termini di sanzioni. Tuttavia, ritiene che in quelle condizioni non si sarebbe potuta evitare la caduta: “Nei tornantini, purtroppo è difficile. Sono situazioni e situazioni, ma non c’era il tempo di tirare su la moto. Quindi è difficile evitarla, ma la botta che è arrivata a me ha fatto sì che si chiudesse il davanti. Quindi on ho potuto fare diversamente”.

L’incidente è avvenuto quando Marc e Pecco erano in lotta per la quarta posizione, non certo quello a cui ambiva il campione del mondo in carica, che si è trovato in difficoltà per tutto il fine settimana. Ora Bagnaia ha perso la leadership del campionato ed è quarto a 23 lunghezze dal nuovo leader Jorge Martin: “Parlo della gara, che è la cosa più importante. Purtroppo, il mio feeling di ieri e questa mattina non c’era più. Ho faticato un po’, non riuscivo a essere veloce come i primi. Ho iniziato a dover guidare attento a diverse cose, quindi abbiamo sicuramente un punto di vista per le prossime gare su cosa migliorare. Ho provato a difendermi, ma quando è arrivato Acosta, andava più forte. Ho provato a incrociare, ma ne aveva di più”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ora mi girano i coglioni, non ci posso fare niente”, racconta Bagnaia a Motorsport.com. “È la seconda gara che, come l’anno scorso, è finita con uno zero. L’anno scorso per colpa mia, stavolta per un incidente di gara. Quindi girano i coglioni, ma andiamo alla prossima gara provando a fare il massimo. La pista mi piace. Sicuramente dovremo fare uno step con il feeling, perché questo weekend è stato un po’ più complicato. Dubbi non ne ho, so il mio potenziale e cosa si può fare. Purtroppo è andata come è andata, proveremo a fare un lavoro migliore ad Austin. Vado via con la voglia di far meglio alla prossima”.