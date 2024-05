MotoGP | Bagnaia sbaglia ed Espargaro ne approfitta nella Sprint di Barcellona

Non si può di certo dire che la Sprint di Barcellona non abbia regalato colpi di scena fino alla fine. Pecco Bagnaia stava quasi per chiudere il cerchio, ritrovando la vittoria in una gara breve proprio a Barcellona, dove un anno fa un brutto incidente al via aveva messo a rischio la sua seconda corona iridata, ma invece dovrà fare i conti con un'enorme delusione.

Il pilota della Ducati era al comando, con un margine di sicurezza da amministrare, ma proprio all'ultimo giro ha commesso un errore clamoroso, perdendo l'anteriore alla curva 5 e chiudendo così la sua gara nella ghiaia della via di fuga, con non solo il rammarico di aver sprecato una bella occasione, ma di aver visto anche crescere il suo gap in classifica.

Ma quella di oggi è stata una vera e propria Sprint ad eliminazione, nella quale chi si è preso la leadership ne ha pagato il prezzo dopo poco: prima è stato la rivelazione Raul Fernandez a salutare la comitiva nel corso del quinto giro, con una scivolata alla curva 10. A quel punto è stato Brad Binder a prendere il comando, dopo un bel duello con Pedro Acosta, ma anche il sudafricano è finito ruote all'aria nello stesso punto di Bagnaia nel corso del settimo giro.

Il più bravo ad approfittarne è stato il padrone di casa Aleix Espargaro, che nel frattempo si era portato in seconda posizione, scavalcando a sua volta Acosta con la sua Aprilia, e si è regalato quindi una giornata indimenticabile a 48 ore dall'annuncio del ritiro a fine stagione, sommando anche questo bel successo alla pole position firmata stamattina. La Casa di Noale era considerata la favorita in Catalogna e non si sta smentendo, con quella odierna che è la terza affermazione stagionale in una Sprint dopo quelle di Maverick Vinales a Portimao ed Austin.

Il vero eroe però probabilmente è ancora una volta Marc Marquez, per la terza volta consecutiva secondo e ancora dopo una rimonta pazzesca, questa volta addirittura dal 14° posto in griglia. Il pilota del Gresini Racing è partito molto bene, portandosi subito in ottava posizione, poi ha approfittato degli errori altrui, ma è stato anche molto bravo a riuscire a "bucare" Acosta proprio all'ultimo giro per prendersi la piazza d'onore. Ed il tutto dopo aver perso un'aletta in un contatto con una KTM al primo giro, quindi con una Ducati non al 100% del suo potenziale.

Acosta ha ancora una volta confermato il suo status di top rider, regalandosi il gradino più basso del podio nel giorno del suo 20° compleanno. E per lui si tratta di un esame di maturità importante, perché ha avuto il merito di non sbagliare in una giornata che ha colto in errore anche piloti del calibro di Bagnaia e del suo compagno di marchio Binder. E la battaglia a suon di staccate con questi due è stata di quelle che valgono il prezzo del biglietto.

Per una volta è rimasto giù dal podio della Sprint il leader iridato Jorge Martin, che questo fine settimana è parso meno brillante del solito e probabilmente ha pagato anche la settima posizione sulla griglia di partenza. In una giornata no, però, è stato bravissimo a limitare i danni, mantenendo quasi invariata la situazione nel Mondiale, con 37 punti di margine sul nuovo diretto inseguitore Marc Marquez, 41 su Enea Bastianini, alla fine quinto ma dopo una gara abbastanza anonima, e 44 su Bagnaia.

In sesta posizione c'è un Fabio Di Giannantonio che nella Sprint è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto in qualifica, precedendo la KTM di Jack Miller, l'Aprilia di Vinales e la moto gemella di Marco Bezzecchi, che completano la zona punti. Ne è rimasto appena fuori Fabio Quartararo, che ha rimontato dal 17° posto in griglia al decimo finale, chiudendo davanti al compagno Alex Rins, alla fine 12°, che invece ha avuto una gara dalla tendenza opposta.

Tra le due M1 si è infilato Franco Morbidelli, che ha dovuto fare i conti anche con una long lap penalty rimediata per guida irresponsabile, mentre, complice anche la caduta di Johann Zarco, la migliore delle Honda è stata quella di Takaaki Nakagami, 13°. Ancora una giornata difficile per Luca Marini, 16° alle spalle del compagno di squadra Joan Mir.