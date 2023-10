MotoGP | Bagnaia: "Ritrovato il feeling in frenata, siamo molto forti"

Dopo due weekend nei quali è stato costretto a passare dal "purgatorio" della Q1, Pecco Bagnaia è finalmente riuscito a vivere un venerdì tranquillo a Buriram. Il leader del Mondiale ha visto ancora una volta a comandare il gruppo il suo rivale nella corsa al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, ma in Thailandia ha ritrovato il feeling giusto in sella alla sua Ducati e questo gli ha fatto chiudere la giornata con il sorriso.

"Sono molto contento, soprattutto per il feeling in frenata. Era un po' che non potevo forzare così tanto il davanti e quindi sono molto contento per questo", ha detto Bagnaia, dopo aver concluso con il settimo tempo, anche se distanziato solo di poco più di due decimi dal miglior tempo del madrileno del Prima Pramac Racing.

In realtà, qualche piccolo intoppo c'è stato, ma nulla che abbia complicato troppo i suoi piani: "Sfortunatamente, non ho avuto lo stesso feeling della mattina nella prima parte del turno pomeridiano. Soprattutto con la prima gomma media avevo qualche problema a livello di grip sul lato sinistro, ma quando l'abbiamo cambiata per il time attack mi sono sentito di nuovo alla grande".

"Non sono riuscito a fare un ultimo tentativo per la bandiera gialla, ma va bene così. L'obiettivo per domani sarà la prima fila, ma penso che possiamo lottare per la pole position perché sento che siamo molto forti", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato quale fosse la strada che ha seguito per ritrovare il feeling in frenata, ha spiegato: "Oggi avevamo due setting completamente diversi, uno che seguiva l'onda di Phillip Island e l'altro che tornava verso l'Austria, quindi per le piste dove si frena forte. Alla fine siamo tornati sul secondo e mi sono trovato molto meglio".

Anche se al venerdì non è mai semplice sbilanciarsi in pronostici, questa volta il campione del mondo in carica ha aperto alla possibilità di vedere un duello in pista tra lui e Martin che manca ormai dal Sachsenring: "Per come sono andato oggi, per il ritmo che sono riuscito a tenere, può essere una gara nella quale si lotterà. Jorge ha fatto una strategia diversa con le gomme oggi, però il nostro passo si incrociava molto e sembrava molto simile".

Un altro ducatista, Luca Marini, ha sottolineato che nei dati si può notare la superiorità di Martin e che non è per niente semplice "copiare" quello che fa lo spagnolo. Pecco però non sembra così categorico, anzi.

"Luca è un po' più lento ora, quindi ci può stare che la veda così. La differenza che fa Martin rispetto a me in questo momento è frenare un po' più piano ed entrare un po' più forte in curva. Ma ci incrociamo molto e io sinceramente nei dati non vedo tanta differenza. E' molto bravo nella fase di ingresso, quello sì", ha concluso.