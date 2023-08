MotoGP | Bagnaia: “Rischio pioggia? Siamo pronti a ogni condizione”

Pecco Bagania sta vivendo il suo momento magico, campione in carica e leader del campionato, ha consolidato in Austria la sua leadership con un weekend perfetto. Ora è il momento di volare a Barcellona, dove questo fine settimana la MotoGP è impegnata per l’undicesimo appuntamento della stagione. Siamo entrati nella seconda metà del 2023 e il pilota Ducati punta a continuare su questo trend positivo per confermarsi sempre più leader.

Bagnaia si presenta al Montmelo con 62 punti di vantaggio su Jorge Martin, secondo, e 68 su Marco Bezzecchi, terzo. L’obiettivo è chiaramente quello di centrare il successo per riscattarsi dallo zero dello scorso anno, quando è stato coinvolto nell’incidente alla partenza innescato da Takaaki Nakagami e che ha suscitato diverse polemiche.

L’ultima vittoria Ducati risale al 2018, quando Jorge Lorenzo ha trionfato in sella alla Desmosedici. A distanza di cinque anni, è ora proprio la GP23 la grande favorita per questo fine settimana, con la grande fiducia di Bagnaia nel poter esprimere il suo potenziale in entrambe le gare del weekend. Sempre con un occhio al meteo, che promette di essere incerto anche nell’appuntamento catalano.

“Sono contento di tornare a correre al Montmelo”, afferma Bagnaia. “Lo scorso anno avremmo potuto fare una bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene anche qui: il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davvero bene dandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il meteo, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare il fine settimana in qualsiasi condizione”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’approccio al weekend sarà invece diverso per Enea Bastianini, che sta ancora faticando a trovare il feeling con la Ducati del team ufficiale. Il romagnolo ha disputato poche gare con la GP23, essendo stato costretto a rimanere a lungo fermo per l’infortunio alla spalla, e sta cercando di familiarizzare con una moto che ha definito più “ideale allo stile di Bagnaia”. Sarà dunque importante il fine settimana di Barcellona, in cui potrà continuare a lavorare per sentirsi meglio sulla moto.

“Arrivo al Montmelò senza troppe aspettative”, spiega Bastianini. “Ora la priorità è riuscire a sistemare la moto per poter tornare ad essere competitivi. L’ultimo fine settimana al Red Bull Ring ci ha permesso di raccogliere altre informazioni che sicuramente useremo per ripartire con il lavoro venerdì. Ho ancora bisogno di tempo, ma so che il potenziale c’è. Sono sereno e pronto ad affrontare il weekend a Barcellona”.