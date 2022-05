MotoGP | Bagnaia: "Ripartenza? Non lo dico più, mi godo la vittoria"

Un urlo liberatorio o un sospiro di sollievo. Ma c'è da scommettere che la vittoria di oggi al Mugello abbia prodotto una reazione forte sotto al casco di Pecco Bagnaia. La caduta di Le Mans era stata una mazzata alla sua ambizione di riaprire la caccia al titolo della MotoGP. Inoltre il pilota della Ducati aveva dovuto fare i conti con chi lo additava per aver ceduto alla pressione di Enea Bastianini, che molto probabilmente sarà il suo futuro compagno di squadra il prossimo anno.

Oggi però non ha mai perso la testa, anche quando alla partenza si è ritrovato bloccato tra le altre Ducati, con l'obbligo di chiudere il gas per evitare guai, arretrando all'ottavo posto. Pecco però è rimasto calmo, convinto di avere il passo giusto, e nello spazio di otto giri è poi andato a prendersi una leadership che ha amministrato benissimo fino alla bandiera a scacchi, nonostante all'anteriore avesse una gomma media a differenza della dura del suo inseguitore Fabio Quartararo.

"Il grip oggi era molto basso, probabilmente a causa della pioggia di stanotte, e in griglia di partenza non mi sono fidato a partire con la gomma dura davanti, perché avevo freddo. E' stata una scelta un po' conservativa, che però mi ha portato a vincere la gara. E vincere al Mugello è una figata mostruosa", ha detto Pecco subito dopo la conferenza stampa.

Dopo Jerez aveva parlato della sua vittoria più bella e sofferta. Oggi ha in parte rivisto la sua hit parade: "Questa è più speciale, perché è arrivata a casa, davanti a tanti fan, a tanti ducatisti. Ma sono davvero contento per entrambe le vittorie".

Dispiace solo che la presenza della gara della MotoE dopo quella della MotoGP abbia impedito l'invasione sotto al podio, anche se il ducatista ha avuto modo di fare festa sotto alla tribuna con le sue bandiere e anche questo è stato molto emozionante.

"Mi è mancata l'invasione, mi è mancato vedere tutto pienissimo ed è stato un po' un peccato. Però mi sono goduto la vittoria insieme a tutte le persone che avevano la mia bandiera, che erano veramente tantissime".

"Non me lo aspettavo, perché era la prima volta che mi capitava ed è per questo che mi sono fermato da loro a lanciargli i guanti. Avrei lanciato anche il casco, ma mi avrebbero penalizzato, quindi ho evitato. Speriamo però che in futuro si torni a vedere un Mugello pieno di gente e che si torni a non dormire più".

Quando i suoi compagni di podio lo hanno considerato in lizza per il titolo, Pecco è parso un po' titubante, a prescindere dai 41 punti di ritardo da "El Diablo". Poi ha spiegato perché: "Loro sono molto più costanti ed io ho fatto più errori. Devo diventare più costante anche io, quindi spero di aver imparato la lezione della gara scorsa, e d'ora in avanti proverò ad esserlo. Non bisogna mai guardare al passato, ma pensare in positivo al futuro. Oggi abbiamo vinto e bisogna essere contenti. Valentino mi ha sempre insegnato di festeggiare per le vittorie ed è quello che farò".

La parola che vorrebbe evitare di sentire è ripartenza o tutti i suoi sinonimi e il motivo è semplice: "Avevo detto la stessa cosa dopo Jerez, poi a Le Mans sono caduto, quindi non vorrei più dirlo. Voglio vivermi i weekend con vengono. Le Mans sicuramente è stata positiva, perché sono stato veloce su una pista su cui avevo faticato molto l'anno prima. Proprio come era successo a Barcellona un anno fa. Vediamo come arriverò lì, ma penso che si potrà fare un buon risultato nonostante il poco grip che ci sarà".

Proprio nel weekend del ritiro del numero 46 di Valentino Rossi e del primo GP d'Italia senza il "Dottore", lui è tornato alla vittoria, ma si sono messi in evidenza anche Marco Bezzecchi e Luca Marini: "Sono felicissimo anche per il team Mooney VR46, perché hanno fatto un grande lavoro per tutto il weekend. Sono stati velocissimi e ci siamo anche aiutati in diverse situazioni. Mi piacerebbe lottare ancora con loro in futuro".