MotoGP | Bagnaia resiste a Marquez e trionfa a Jerez, cade Martin

Lo schiaffo ieri è stato pesante, ma lo è stata altrettanto la risposta. Pecco Bagnaia ha dimostrato ancora una volta che c'è un motivo se è stato lui a portarsi a casa gli ultimi due titoli iridati della MotoGP, perché la vittoria conquistata a Jerez, a casa dei rivali spagnoli, è stata un vero e proprio capolavoro.

Un successo pesante, il 20° della sua carriera, perché lo riporta a soli 17 punti dal leader Jorge Martin, caduto a 15 giri dal termine quando era al comando e stava provando a resistere proprio al piemontese. Ma anche perché l'ha spuntata su un osso duro come Marc Marquez al termine di un duello a dir poco entusiasmante.

Bagnaia è scattato benissimo dalla terza fila, riuscendo ad andare a girare quarto alla prima staccata. Ma è alla staccata della curva 6 che ha fatto capire chiaramente quali fossero le sue intenzioni oggi, perché in un colpo solo ha infilato all'esterno sia Marco Bezzecchi che Martin, piazzandosi nel codone di Marquez.

E alla curva 13 ha tentanto anche il soprasso sul #93, finendo però lungo e permettendogli l'incrocio. I due quindi si sono riaffrontati alla curva 1 del secondo giro e nel loro incrocio di traiettorie ne ha approfittato Martin per infilarli entrambi e prendere il comando davanti a Pecco e a Marc.

Per diversi giri, Bagnaia ha dato la sensazione di averne di più di Martin, ma senza riuscire mai a trovare il varco per infilare l'alfiere del Prima Pramac Racing. Alle loro spalle invece Marquez sembrava aver accusato il colpo, perché ha subito anche il sorpasso di Bezzecchi per la terza posizione.

Il grande colpo di scena è arrivato appunto a 15 giri dal termine, quando "Martinator" ha esagerato in staccata alla curva 6, girando un pelino largo e perdendo l'anteriore proprio per resistere al pressing di Bagnaia, che nel frattempo si era costruito un margine di circa un secondo sui due inseguitori e quindi si è ritrovato al comando in solitaria.

Ma è qui che Marquez ha provato a cambiare ritmo: dopo essersi sbarazzato di Bezzecchi ha iniziato piano piano a rifarsi sotto a suon di giri veloci, nonostante Bagnaia provasse a rispondergli colpo su colpo. A sei giri dal termine è arrivato il ricongiungimento e un giro più tardi Marquez ci ha provato alla curva 8, ma è finito largo, concendendo l'incrocio ad un Bagnaia che non ha mollato e tra i due c'è stato anche un leggero contatto alla curva 9.

Un giro più tardi c'è stata la replica, ma questa volta a Pecco è riuscito l'incrocio immediato nella curva 8. Ed è qui che il piemontese ha fatto la differenza, perché al 23° dei 25 giri previsti è stato capace di sfoderare un clamoroso 1'37"449, nuovo record in gara del tracciato andaluso, creandosi di nuovo un margine di poco meno di mezzo secondo che poi è riuscito ad amministrare fino alla fine per andare a cogliere un successo pesantissimo. Forse il più bello della sua carriera nella classe regina.

Anche per Marquez però è una domenica importante, perché ha dimostrato di essere pronto per lottare per la vittoria in sella alla Ducati e alla fine ci sono volute solamente quattro gare. Tra le altre cose, dopo i podi nelle Sprint, questo è il primo in una gara lunga con la GP23 del Gresini Racing, quindi ha un grande valore simbolico. Non a caso, è andato a festeggiarlo arrampicandosi sulle reti nella curva dove era presente il suo fan club.

Fin qui ne abbiamo parlato forse troppo poco, ma è stata una domenica spettacolare anche per Marco Bezzecchi, che finalmente ha trovato il feeling che cercava con la GP23 della Pertamina Enduro VR46 e alla fine è stato premiato con un podio che gli mancava dal Gran Premio d'Indonesia dell'anno scorso. Un risultato di cui aveva veramente bisogno.

Ai piedi del podio c'è Alex Marquez con la seconda Ducati del Gresini Racing, mentre a completare il pokerissimo della Casa di Borgo Panigale c'è Enea Bastianini, che zitto zitto si tiene nel trenino della lotta per il titolo con i suoi 22 punti di ritardo, anche se questa volta non è stato in grado di tenere il ritmo dei migliori.

Il primo "intruso" nella festa Ducati è Brad Binder, che con la sua KTM è riuscito a piazzarsi sesto, riuscendo a sua volta a tenersi a -33 da Martin. Dietro di lui ci sono poi Fabio Di Giannantonio, che completa la bella giornata della Pertamina Enduro VR46 con il settimo posto, e Miguel Oliveira, alla prima bella gara da quando ha iniziato a vestire i colori della Trackhouse Racing. Basta pensare che il portoghese è stato il primo tra i piloti dell'Aprilia.

Nella sua scia infatti c'è Maverick Vinales, che così come Pedro Acosta, decimo, non è riuscito a capitalizzare troppo lo zero di Martin. Il pilota della GasGas Tech3 ha pagato anche una carenata rimediata al primo giro da Johann Zarco ed ora è a -23, ma una gara "normale" ogni tanto la possiamo concedere ad un ragazzo di 19 anni che è solo all'inizio della sua carriera. L'alfiere dell'Aprilia invece ora è a -29.

Punti anche per la Honda, che ha piazzato Alex Rins al 12° posto e Takaaki Nakagami al 14°, ma anche per la Yamaha con Alex Rins 13° e Fabio Quartararo 15°. Ancora fuori dai punti invece Luca Marini, 17° ed ultimo al traguardo, alle spalle anche del collaudatore Stefan Bradl e con oltre 40 secondi di ritardo.

Ci sarà da discutere poi per un paio di incidenti avvenuti a centro gruppo, che sono avvenuti entrambi alla curva 5 ed hanno avuto per protagonisti prima Aleix Espargaro e Zarco, poi Franco Morbidelli e Jack Miller. Di entrambi se ne parlerà con i commissari dopo la gara.