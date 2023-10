MotoGP | Bagnaia: "Quando sei forte e non ottieni nulla fa imbestialire"

La sensazione è quella di un'occasione sprecata e quindi fa male. Probabilmente Jorge Martin era fuori portata nella Sprint di Buriram, ma magari Pecco Bagnaia avrebbe potuto perdere meno dei 9 punti che ha concesso al rivale nella corsa al titolo se fosse partito meglio e non fosse rimasto invischiato nel traffico, perdendo tantissimo tempo nelle prime fasi della corsa.

Il passo che ha mostrato nella seconda parte di gara, quando ha avuto pista libera, sembra dire proprio questo. Per questo il rammarico sembra davvero tanto per il pilota della Ducati dopo aver chiuso solamente al settimo posto, ma è anche comprensibile.

"Mi girano, perché un conto è quando fai fatica nel weekend. Ma quando sei così forte e non ottieni niente è un qualcosa che mi fa imbestialire, perché non è giusto né per me né per la mia squadra. Oggi non abbiamo fatto il massimo e questo mi fa incazzare molto", ha detto Bagnaia quando ha incontrato i giornalisti nel paddock del Chang International Circuit.

I motivi che lo hanno attardato nei primi giri sono piuttosto semplici da spiegare: "Purtroppo non sono riuscito a fare una partenza come mi sarei immaginato e questo ha un po' compromesso la gara. Poi la lotta tra Alex Marquez e Zarco, che in quel momento era abbastanza inutile, ci ha fatto perdere tantissimo tempo e mi sono trovato a 1"6 dal gruppo che avevo davanti".

"Una volta che sono stato libero, di passo ero velocissimo, tra i più veloci, ma non è stato abbastanza: ho fatto il possibile, ma avevo già perso troppo tempo. L'unica cosa positiva da prendere oggi è il passo, ma anche il consumo della gomma dietro e la velocità che avevamo alla fine rispetto agli altri, perché nell'arco di 6 giri ho recuperato 1"6. E' importante per la gara di domani, ma sarà fondamentale partire bene", ha aggiunto, parlando dei fattori che nella gara lunga lo potranno aiutare, complice anche il passaggio alla gomma dura al posteriore, che va dato praticamente per certo.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

All'ultima curva ci sarebbe stata la possibilità di artigliare il sesto posto ai danni dell'amico Marco Bezzecchi, ma il campione del mondo ha preferito non rischiare troppo: "Sarebbe stato possibile, ma purtroppo avevo la pressione della gomma davanti che era altissima. Ho avuto un bloccaggio all'ultima staccata e se non fossi riuscito a riprenderlo saremmo caduti entrambi. Già l'anno scorso ho buttato via una gara per un punto, quindi era meglio evitare", ha spiegato, facendo riferimento a quando è caduto in Giappone nel 2022.

La gara storta di oggi gli è costata un terzo del vantaggio che aveva accumulato dopo l'Australia, ma a preoccuparlo maggiormente sono le difficoltà che continua ad incontrare in qualifica ultimamente, anche a causa di gomme che non rendono sempre alla stessa maniera secondo lui.

"Purtroppo oggi abbiamo perso 9 punti, che alla fine potrebbero essere importanti. Se giovedì dicevo che 27 punti di margine sono pochi, 18 sono ancora meno. Ma non mi preoccupano tanto i punti, quanto la qualifica: siamo andati fortissimo tutto il weekend, poi il primo time attack ho fatto 1'30"2 ed era impossibile spingere. Con la seconda gomma ho fatto 1'29"5, quindi c'è anche proprio una certa incostanza di rendimento delle gomme che non ci viene neanche incontro", ha concluso.