MotoGP | Bagnaia: "Quando sei campione puoi avere il 50% dei fan contro"

Dopo il ritorno alla vittoria di Jerez, Pecco Bagnaia potrebbe avere l'occasione di provare ad esorcizzare uno dei punti più bassi della scorsa stagione. A Le Mans, infatti, era caduto quando era in seconda posizione e stava dando la caccia all'altra Desmosedici GP di Enea Bastianini.

Tra le altre cose, negli ultimi tre anni è sempre salita una Ducati sul gradino più alto del podio del GP di Francia (Danilo Petrucci nel 2020, Jack Miller nel 2021 e "Bestia" nel 2022), ma il nome del campione del mondo in carica manca ancora nell'albo d'oro. Questa quindi potrebbe essere l'occasione giusta per il leader del Mondiale, arrivato allo storico circuito della 24 Ore (anche se la MotoGP corre sul corto) con 22 punti di margine su Marco Bezzecchi. Tuttavia, c'è anche un altro fattore che da queste parti può sempre giocare un ruolo fondamentale, il meteo.

"Dovremmo vedere le condizioni, perché sembra che potrebbero non essere costanti. Potrebbe piovere, ma oggi per esempio le previsioni hanno sbagliato: parlavano di pioggia e invece non è caduta neanche una goccia. Qui ci sono sempre delle condizioni difficili, è sempre complicato capirle, quindi bisognerà vedere. Per me, il potenziale della nostra moto è molto alto, quindi potremo sicuramente lottare per le posizioni di vertice, ma dovremo essere cauti e calmi, evitando di commettere errori come avevo fatto l'anno scorso", ha detto Bagnaia nella conferenza stampa che ha aperto il weekend transalpino.

Le KTM sono state la grande rivelazione della gara scorsa a Jerez, salendo entrambe sul podio sia nella Sprint che nella gara lunga. Per Pecco la sorpresa è stata proprio trovare le RC16 davanti alla domenica, motivo per cui si aspetta di ritrovarle competitive anche in Francia.

"Fin da quando li ho visti a Portimao, con Miller che era davanti nella Sprint, e poi anche in Argentina, con Binder che ha vinto la Sprint, mi aspettavo di vederli competitivi al sabato, anche perché partivano entrambi nelle prime due file. Ma non ero pronto a vederli davanti nella gara lunga, nella quale hanno fatto davvero un lavoro incredibile. Sicuramente Pedrosa li ha aiutati a migliorare la situazione, ma anche Jack e Brad stanno facendo un lavoro fantastico, quindi possiamo aspettarci che stiano davanti anche questo fine settimana".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Durante la conferenza, è stato trasmesso un video che mostrava Valentino Rossi nel suo box dopo la gara di Jerez, nel quale il "Dottore" scherzava con il capo tecnico Gabarrini, dicendogli che questa volta era andato tutto bene perché il weekend era iniziato in salita ed aveva dovuto rimontare, perché il problema è che se parte davanti, Pecco si distrae. Il ducatista l'ha presa con un sorriso, ma ha ribadito ancora una volta che il problema non è quello.

"Sinceramente, preferisco partire davanti come ad Austin, perché non penso che in gara io mi distragga. Ci divertiamo tanto con Valentino e anche a casa scherziamo su queste cose, ma non credo che i miei errori siano stati causati da una distrazione o da qualcosa di quel tipo. In ogni caso, da ogni errore si può imparare, quindi potrò migliorare in quella situazione. Ma sono stato contento di rivedere Vale nel box Ducati, è stato molto bello".

Lo scorso weekend la Formula 1 ha fatto tappa a Miami ed una delle cose più curiose è stata che durante la presentazione all'americana il campione del mondo Max Verstappen è stato accolto dai fischi dei tifosi presenti sulle tribune. Al piemontese quindi è stato chiesto se teme che possa succedere qualcosa di simile anche a lui.

"Per ora non ho mai avuto questo tipo di problemi, ma è normale che quando cominci a vincere, e lo fai tanto come lo sta facendo Verstappen, incominci ad avere più problemi. Metà del pubblico può essere dalla tua parte e l'altra metà, che tifa per altri piloti, può essere contro di te. Dobbiamo ricordare quello che è successo a Valencia nel 2015 e da allora è ancora più o meno lo stesso (chiaro riferimento a Marc Marquez). Puoi avere dalla tua parte il 50% dei fan e contro l'altra metà: credo che sia normale quando sei un campione e quando vinci, ma è sempre stato così. In un mondo perfetto, sarebbe meglio non avere dei tifosi calcistici anche nel nostro mondo, però i tifosi sono più o meno gli stessi un po' per tutti gli sport", ha concluso.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images