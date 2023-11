MotoGP | Bagnaia: "Proverò a vincere il Mondiale nella Sprint"

Pecco Bagnaia o Jorge Martin? Fra tre giorni avremo sicuramente il verdetto definitivo sul nome del campione del mondo 2023, ma il detentore del titolo spera che l'attesa possa essere anche più breve. Nella conferenza stampa che ha aperto il weekend decisivo di Valencia, che lo vedeva separato dal suo rivale proprio dal trofeo che spetta al campione, il pilota della Ducati non ha usato giri di parole ed ha rivelato che il suo obiettivo è quello di provare a chiudere i giochi già nella Sprint di sabato.

Per riuscirci dovrà guadagnare almeno 4 punti nei confronti del madrileno del Prima Pramac Racing, per portare a 25 lunghezze, o oltre, il suo attuale margine di 21. Compito non facile, visto che il suo avversario è già salito sul gradino del podio per ben otto volte in questa stagione nella giornata di sabato.

"Sicuramente sabato attaccherò e sarà importante cercare di vincere la Sprint e poi deciderò la strategia per domenica. La cosa ideale sarebbe partire in prima fila e spingere al massimo nella Sprint per poterla vincere", ha detto Bagnaia.

"Proverò a vincere il Mondiale sabato, ma se vedo che devo correre troppi rischi, aspetterò domenica. Ovviamente siamo in una situazione migliore rispetto a Jorge, però 21 punti non sono abbastanza per essere tranquilli. L'aiuto degli altri piloti? Preferisco fare da me, come ho sempre fatto, ma sono sicuro che sarà una bella Sprint", ha aggiunto.

La sua situazione è simile a quella di 12 mesi fa, quando si era presentato al Circuito Ricardo Tormo con un vantaggio leggermente più ampio, anche se in questo caso non sarà così semplice gestire.

"Sono due punti di margine in meno rispetto all'anno scorso, poi la situazione è diversa perché in palio ce ne sono 37 questo weekend. Sarà molto importante incominciare bene ed avere un buon feeling fin dalla FP1, con l'obiettivo di entrare subito nella top 10. Ma credo che anche il fatto che il circuito è stato riasfaltato ci aiuterà".

La pressione sarà tanta, ma Pecco vuole provare anche a godersi queste sensazioni, che sono uniche e che non tutti i piloti hanno il privilegio di provare nell'arco della lora carriera.

"Io di solito sono quello tranquillo e di fianco a me ci sono persone più ansiose. Mi ricordo che l'anno scorso stavo mangiando prima della gara e pensavo alle mie cose, invece gli amici e la famiglia sentivano più pressione di me. Poi è chiaro che la sentivo prima della partenza, ma è anche normale. Penso di aver imparato qualcosa dall'anno scorso e di poterla gestire meglio, anche se andrà aumentando di giorno in giorno. Ma bisogna essere sereni e godersi il momento".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Tra le altre cose, ha l'opportunità di scrivere una pagina di storia, visto che finora non sono in molti quelli che sono riusciti a conquistare un titolo "back to back": "Da quello che mi ricordo, solamente Valentino (Rossi) e Marc (Marquez) ci sono riusciti nell'era MotoGP, quindi sarebbe sicuramente incredibile e fantastico raggiungere questo obiettivo. Ma ci penserò dopo nel caso, ora voglio concentrarmi su domani e sul cercare di essere competitivo".

Il suo mentore Valentino Rossi sarà presente a Valencia e ovviamente Pecco spera di carpire qualche consiglio dal "Dottore": "Sarà importante perché lui ha affrontato tante situazioni simili, quindi sarebbe bello averlo al mio fianco per avere qualche consiglio. Sarebbe un plus".

Una cosa è certa, non dovrà seguire l'esempio di Valentino del 2006, che il titolo lo ha perso a Valencia pur arrivando in vantaggio rispetto a Nicky Hayden: "Non è una cosa che mi tocca. E' successo nel passato, ma ogni situazione è diversa. Vale aveva il suo vantaggio ed era anche riuscito a fare la pole position, ma poi è caduto in gara, quindi il titolo lo ha vinto Hayden. E' vero che è una cosa che potrebbe succedere, ma io sono qui per evitare che accada. So che Jorge ha il potenziale per lottare per la vittoria, ma cercherò di stare calmo e controllare la situazione".

Rispetto all'anno scorso la situazione è diversa anche perché si corre a casa del suo rivale, anche se Pecco non sembra pensare che possa incidere in qualche modo: "L'anno scorso ero piuttosto lento e mi facevo superare perché pensavo al Mondiale, ma nel 2021 abbiamo fatto una bella battaglia proprio con Jorge. Siamo in Spagna, so che arriveranno tanti miei tifosi, ma è normale che gli spagnoli vogliano supportare lui. Comunque noi quest'anno abbiamo già dimostrato che il nostro modo di battagliare è molto corretto. E credo quindi che le persone apprezzeranno lo spettacolo al di là delle preferenze".

Infine, è intervenuto anche su un tema caldo di questo fine settimana, che è stato trattato da diversi piloti che hanno sostanzialmente chiesto a Dorna di valutare di ridurre il numero delle Sprint. Anche il ducatista sembra allineato a questa idea.

"Io penso che la Sprint sia una buona idea, ma magari se ne potrebbe ridurre il numero, perché 22 gare in calendario sono già impegnative a livello mentale. Penso che sia bella, perché devi dare il 100%. Io non mi aspettavo di potermi adattare così bene all'inizio, però si diceva che Martin sarebbe stato probabilmente uno dei più forti per la sua esplosività ed è così che è andata. Però credo che sia un bel format".