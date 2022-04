MotoGP | Bagnaia: "Potenziale molto più alto del Qatar"

Si può essere soddisfatti dopo un 21° tempo? Se sei vice-campione del mondo, la logica direbbe di no. Eppure, quello che abbiamo trovato alla conclusione della prima giornata di prove del Gran Premio dell'Indonesia è probabilmente il Pecco Bagnaia più sereno che abbiamo visto dall'inizio della stagione.

La sua posizione, infatti, è molto bugiarda: fino a pochi minuti dal termine della FP2, il pilota della Ducati era tra i più veloci in pista. Le due cadute di Enea Bastianini e Marc Marquez però hanno portato all'esposizione delle bandiere gialle nei minuti conclusivi e questo gli ha impedito di portare a termine il suo time attack.

Ora però la pioggia potrebbe complicare i suoi piani, perché dovesse bagnare la FP3 sarebbe costretto a passare dalla Q1 di domani. Tra le altre cose, con clienti scomodi come Marc Marquez, Pol Espargaro e Joan Mir, che come lui non hanno avuto modo di portare a termine il time attack. Per Pecco però la cosa più importante è aver ritrovato la "sua" Desmosedici GP.

"Penso che sia stata la mia miglior giornata dall'inizio dell'anno a livello di feeling con la moto. Mi sono risentito come l'anno scorso e non succedeva dal 2021 che con la gomma usata riuscissi a stare nei primi tre, perché prima dei time attack ero secondo con la gomma media. Riuscivo ad essere costante ed era una cosa che per ora mi era mancata quest'anno", ha detto Bagnaia a fine giornata.

"Sicuramente domani mattina sarà una bella incognita. Qui le previsioni danno sempre che alla sera piove e alla mattina magari fa qualche scroscio d'acqua, quindi bisognerà avere un po' di fortuna, che oggi ci è un po' mancata con le bandiere gialle. Il potenziale però è molto alto, sono convinto di essere molto più competitivo di quanto non lo fossi in Qatar. Una possibilità per stare nei dieci ce l'abbiamo, ma bisogna avere un po' di fortuna con la pioggia. Nel caso in cui dovesse piovere ed essere bagnato anche in Q1, allora poi bisognerà essere bravi ad approfittarne per avere un vantaggio nell'eventuale Q2", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo il piemontese, il potenziale si è alzato anche rispetto ai test del mese scorso. E in parte questa cosa è stata favorita anche dall'introduzione della carcassa posteriore da alte temperature, che la Michelin ha deciso di portare per il weekend di gara dopo che è stato steso un nuovo asfalto tra la curva 17 e la curva 5.

"Nei test qui eravamo andati bene, ma oggi mi sono trovato anche meglio e credo che questa sia una pista che si adatta abbastanza bene alla nostra moto. Forse dobbiamo ancora capire un po' di cose, ma personalmente mi piacciono le gomme che hanno portato per la gara, perché rendono la moto un po' più stabile ed è un qualcosa che per noi è un aiuto".

Infine, gli è stato domandato del tanto discusso abbassatore anteriore della Ducati. Anche se Pecco ha preferito non commentare, sembra che sia stato rimosso dalla sua Rossa e che ora l'unico che continua ad utilizzarlo sia Jorge Martin, che però lo ha solamente su una delle sue due moto.

"Non voglio scendere nei dettagli su questo discorso. Abbiamo scelto la soluzione che mi fa stare più comodo sulla moto e quindi continueremo così. Martin oggi è stato veloce, se dovesse trovare qualcosa di positivo, allora proveremo a seguire le sue indicazioni".