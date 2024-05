MotoGP | Bagnaia: "Non voglio Marc in Ducati ufficiale? Sono str...!"

Finora Le Mans è stata una delle grandi incompiute per Pecco Bagnaia in MotoGP. Negli ultimi due anni, il campione del mondo in carica ha sempre mostrato un potenziale di alto livello, firmando in entrambi i casi la pole position. Alla domenica però sono arrivate solo delusioni: nel 2022 è scivolato quando era in lotta per la vittoria con Enea Bastianini. Lo scorso anno invece è stato estromesso quasi subito da un contatto con Maverick Vinales.

Il pilota della Ducati, dunque, sembra avere un conto aperto con il tracciato francese, nonostante sia stato il primo a regalargli un podio nel Mondiale nel 2015, ai tempi della Moto3. Ma sappiamo bene che di solito quando si tratta di riscattarsi il piemontesi ha pochi eguali sulla griglia della classe regina.

"Penso che uno dei miei punti di forza sia che non mi importa se perdo dei punti, se perdo la gara o se cado, perché so perfettamente che se le altre cose sono a posto posso lottare per la vittoria e posso rimontare il giorno dopo. E' sempre andata così negli ultimi anni: nel 2023 più o meno faticavo in ogni weekend e poi riuscivamo a lottare per le prime posizioni in gara", ha detto Bagnaia nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio di Francia.

"Le Mans mi piace, adoro l'ambiente con le tribune sempre piene in tutte le curve. L'unica cosa è che nelle ultime due occasioni non sono riuscito a finire la gara, una volta per una scivolata ed un'altra per un contatto. Ma in ogni caso il potenziale è sempre stato alto ed abbiamo sempre potuto lottare per le prime posizioni", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se ci tiene particolarmente a vincere questa gara, ha proseguito: "Sì, assolutamente, perché adoro tutto di questo appuntamento. Sembra che il meteo possa essere fantastico, quindi sarebbe grandioso poter fare una bella battaglia anche qui. Nel 2022 ci sono arrivato vicino, ma poi ho commesso un errore alla penultima curva e l'anno scorso non ho avuto la possibilità di lottare per la vittoria, anche se il passo era competitivo e sarei stato in lotta. Però sì, sarebbe una delle gare più belle da vincere e non soltanto per i punti in palio in ottica Mondiale, ma proprio per l'idea di vincere qui a Le Mans".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Dorna

La parte più interessante della chiacchierata dei media con Pecco però è stata senza ombra di dubbio quella relativa al suo futuro compagno di squadra. Alla domanda su chi preferirebbe tra i due piloti che lo affiancavano in conferenza, ovvero Jorge Martin e Marc Marquez, la sua risposta è stata molto piccata a causa di alcuni rumors emersi negli ultimi giorni che non gli sono piaciuti per niente.

"Onestamente, ho già risposto a questa domanda. In questi giorni ho visto un video di un giornalista che diceva di aver sentito che non voglio Marc nel team ufficiale. Ma è una stronzata. Non mi interessa. Voglio solo batterli tutti, cercare di essere sempre il migliore e continuare così. Non ho preferenze, onestamente. Sto lavorando bene con Enea (Bastianini). So perfettamente il tipo di lavoro che stiamo facendo e in ogni caso, se la squadra cambierà il mio compagno di squadra, dovremo ricominciare da capo. Ma la mia ambizione è sempre quella di essere più forte di loro".

Il tema però era molto caldo e quindi successivamente è stato anche incalzato su come andrebbero le cose se lui ed il numero #93 guidassero la stessa versione della Desmosedici GP invece che una GP24 ed una GP23, e anche qui la replica è arrivata forte e chiara.

"Ragionare sui se è sempre sbagliato nel nostro mondo. I se ed i ma non sono fattori su cui lavoro. Però credo che le gare sarebbero le stesse, perché le differenze tra la GP24 e la GP23 sono molto piccole. Alcune cose sono migliori ed altre peggiori, ma io guido la Ducati da tanto tempo mentre Marc ha fatto solamente quattro gare. Conosciamo perfettamente il suo valore, ma penso che il risultato di Jerez sarebbe stato lo stesso anche con le stesse moto".

Infine, ha detto la sua sul nuovo regolamento che sarà introdotto nel 2027, che prevede una riduzione della cilindrata a 850cc, un calo dell'aerodinamica ed il divieto degli abbassatori: "Sono molto curioso di provare il motore 850cc, sarà bello provare quel tipo di cambiamento. Però penso che sia un po' strano, perché siamo all'apice delle corse per prototipi, quindi dovremmo avere le moto più veloci in assoluto e invece andremo a ridurre la velocità. Però è anche vero che vogliamo vedere più battaglie e in questo senso credo che l'unica cosa da rimuovere sia l'aerodinamica, perché non favorisce la lotta, ma soltanto la sicurezza. In ogni caso, credo che ci abitueremo e che i valori dei piloti saranno sempre quelli".