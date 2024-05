MotoGP | Bagnaia: "Non sono tipo da ritiro, ma così era pericoloso”

Pecco Bagnaia è l’uomo della domenica, senza ombra di dubbio. Nella giornata conclusiva di ogni gran premio riesce sempre a svoltare anche i fine settimana che sembrano non partire col piede giusto. Tuttavia, a Le Mans il copione non si è ripetuto e, dopo un venerdì ottimo, il sabato è stato più complicato.

In qualifica è scivolato nel finale dopo aver agguantato la seconda posizione, a pochi millesimi dal poleman Jorge Martin. Nella gara sembrava che i due fossero i soli a poter procedere con un ritmo irraggiungibile, invece la Sprint ha preso subito una brutta piega per il campione in carica, che è tornato mestamente ai box per un non ben specificato problema sulla sua GP24.

Pecco incappa in un altro zero nella gara breve, ma stavolta per un suo errore, perché ha pagato a caro prezzo lo sbaglio in qualifica. Dopo la caduta, è stato costretto a usare la seconda moto nella Sprint, ma il feeling non è stato lo stesso che gli aveva consentito di avvicinarsi a Martin: “Io vado sempre con entrambe le moto senza problemi. È vero che non sono sempre esattamente identiche, ma ti adatti. Purtroppo però oggi adattarsi era più complicato del previsto. Non funzionava come avrebbe dovuto e non riuscivo a farla funzionare… Già dal giro di formazione”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Marc Fleury

“Sarebbe stato possibile anche usare la prima moto, ma per precauzione, dopo una scivolata, di solito si usa un’altra perché non ti immagini una cosa del genere”, ha spiegato Pecco, che non sa dare una spiegazione precisa a quanto accaduto. “Non so cosa sia successo, ho sentito da subito qualcosa di strano, già nel giro di formazione ero andato lungo alla Curva 7. Alla partenza, la moto ha impennato tantissimo, è stata dura fare più o meno qualsiasi cosa. Ho perso l’anteriore alla Curva 6 prima di andare largo alla 7. Quasi in accelerazione. Holeshot? No, quello ha lavorato bene. Non so dire esattamente cosa sia stato, ma analizzeremo tutto per domani”.

“Anche tra grip ed elettronica non era il massimo, però è sempre un cane che si morde la coda. Dobbiamo analizzare tutto bene e capire meglio. Sono più arrabbiato. Sono due Sprint che non riusciamo a finire, una per un contatto e un’altra per un problema causato da un mio errore stamattina. Mi fa arrabbiare. Mi sono ritirato perché qualcosa non andava... Era pericoloso. Non sono quel tipo di persona che si vuole ritirare. Inoltre, sarebbe stato meglio continuare per avere informazioni per domani invece che fermarsi", confessa Bagnaia.

Ma il campione del mondo in carica non perde le speranze in vista della gara lunga, suo punto forte: “Bisogna prendere il positivo per domani è che il nostro passo è buono per lottare per le prime due posizioni. Jorge e io siamo gli unici due che in questo momento riescono ad andare più forte qua. Lui è riuscito a farlo anche oggi pomeriggio, io no, ma la gara sarebbe stata tra noi due. Domani sarà lo stesso, ma bisogna prima mettere a posto un po’ tutto. La pioggia? Invece che tra noi due diventa tra sei o sette, quindi bisognerà vedere”.