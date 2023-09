MotoGP | Bagnaia non rinuncia a Misano: "Farò del mio meglio per correre"

Lo spavento è stato grande a Barcellona e non solo per lui, ma Pecco Bagnaia non ne vuole sapere di perdersi la seconda gara di casa della stagione della MotoGP, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si disputa a Misano, a pochi chilometri di distanza da dove vive.

E' vero che il campione del mondo è nato a Chivasso, in Piemonte, ma ormai si è trasferito a Pesaro da quando è entrato a far parte dell'Academy di Valentino Rossi, quindi per lui quella è veramente l'aria di casa. Senza dimenticare che in Romagna ha vinto sia nel 2021 che nel 2022 e che in altre due occasioni è caduto quando era al comando della corsa. Dunque, il legame con questa pista è molto stretto per lui, si potrebbe quasi dire indissolubile.

Domenica scorsa ha vissuto probabilmente il momento più pericoloso della sua carriera, perché è stato vittima di un violento highside dopo appena due curve, quando era al comando del gruppo, e Brad Binder non ha potuto fare nulla per evitare di passare sulle sue gambe.

Miracolosamente, il ducatista è uscito indenne da un incidente che avrebbe potuto avere anche conseguenze gravissime, e gli esami a cui è stato sottoposto nelle ore successive hanno escluso la presenza di fratture, pur evidenziando numerose contusioni. Nonostante il dolore, Pecco però ha deciso di provarci e domani dovrà sottoporsi ad una visita di controllo in circuito, come protocollo della MotoGP in questi casi. Se otterrà il via libera dei medici, da venerdì sarà regolarmente in sella alla Desmosedici GP con il numero 1 sul cupolino.

"Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano", ha detto Bagnaia nel comunicato diffuso stamani dalla Casa di Borgo Panigale per presentare il weekend.

"Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica", ha detto.

Enea Bastianini, che nella caduta multipla di domenica ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra, è stato operato lunedì sera presso l’Ospedale di Modena e sarà costretto a saltare la gara di casa e i prossimi due appuntamenti previsti in India e Giappone. Il pilota di Rimini non verrà sostituito in questa gara e sarà quindi solo Bagnaia a difendere i colori della squadra ufficiale a Misano.

Enea Bastianini, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images