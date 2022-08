MotoGP | Bagnaia: "Non devo commettere più errori"

I piloti del Ducati Lenovo Team sono pronti a tornare in sella alle loro Desmosedici GP, cinque settimane dopo l’ultima gara ad Assen, per affrontare il dodicesimo round della stagione MotoGP 2022: il GP di Gran Bretagna.

Sarà infatti lo storico circuito inglese di Silverstone ad ospitare il primo appuntamento dopo la pausa estiva. Il tracciato inglese, con i suoi 5.9 km, è la pista più lunga in calendario. Realizzato dove una volta c’era un aeroporto militare della Seconda Guerra Mondiale, Silverstone ha ospitato il Mondiale dal 1977 fino al 1986 ed è stato reintrodotto nel calendario della MotoGP nel 2010. Su questa pista Ducati ha finora ottenuto tre podi, tra cui una vittoria nel 2017 con Dovizioso.

Francesco Bagnaia, vincitore dell’ultimo GP disputato ad Assen e della Lenovo Race of Champions corsa a Misano durante il WDW, arriva in Inghilterra determinato a proseguire il suo trend positivo. Dopo il GP d’Olanda, il pilota italiano si trova al quarto posto in classifica generale, a 66 lunghezze dal leader Quartararo.

"Sono molto contento di tornare finalmente in pista questo fine settimana. Abbiamo concluso la prima parte della stagione con una vittoria e in quel momento il mio feeling con la Desmosedici GP era davvero perfetto, perciò spero di poter riprendere da dove ci siamo interrotti", ha detto Bagnaia.

Durante la pausa mi sono allenato molto con la mia Panigale V4S e ho anche vinto la Lenovo Race of Champions al WDW, ma adesso torniamo a fare sul serio! Lo scorso anno ero stato veloce a Silverstone, ma in gara avevo avuto qualche difficoltà. Spero di poter fare bene questo fine settimana: per me sarà importante riuscire a ripartire con il piede giusto e non commettere più errori in questa seconda parte di Campionato", ha aggiunto.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Jack Miller, settimo in Campionato, punta ad ottenere un buon risultato a Silverstone dove lo scorso anno sfiorò il podio dopo un’accesa bagarre all’ultimo giro con Aleix Espargaro.

"E' stata una bella pausa estiva: sono tornato in Australia per qualche settimana e mi sono divertito molto al World Ducati Week! Ora però ho voglia di ritornare a correre con la Desmosedici GP e sono felice di poter iniziare la seconda parte del Campionato a Silverstone: gareggiare in un paese dove si parla la mia stessa lingua mi fa sentire a casa! Lo scorso anno siamo stati piuttosto competitivi e abbiamo sfiorato il podio: spero di ritrovare le stesse sensazioni anche quest’anno e di poter lottare per le prime posizioni domenica", ha concluso Miller.