MotoGP | Bagnaia: "Nervoso? No, più deluso per essere stato lento"

Raramente abbiamo visto Pecco Bagnaia innervosirsi come oggi a Termas de Rio Hondo. Dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due gare della stagione, il pilota della Ducati aveva indicato il Gran Premio d'Argentina come quello che doveva dare una svolta. Ma per il momento non è arrivata. Anzi, per la prima volta in questo 2022 non è riuscito neppure ad entrare in Q2.

Il vice-campione del mondo è stato molto onesto nell'ammettere di non essere riuscito ad essere veloce quando ha montato le gomme nuove, faticando molto anche sugli avvallamenti del tracciato argentino e ritrovandosi così 12° alla fine della FP2 ed addirittura 14° dopo le qualifiche, anche se la penalità inflitta al suo compagno di squadra Jack Miller gli farà guadagnare una posizione. La cosa tutto sommato positiva, però, è stata trovarlo sorridente nell'incontro con i media nonostante una giornata decisamente storta.

"Non ho tanto da dire. Sono stato lento, questa è la verità. Soprattutto in condizione di qualifica, quindi alla fine della FP1 ed in Q1, non sono riuscito ad essere veloce con la gomma nuova, mentre con quella usata riesco ad essere costante e rapido", ha ammesso Bagnaia.

Ed ha proseguito spiegando che lo scorso anno ha vissuto dei momenti difficili simili, che potrebbero essergli utili per provare a migliorare la situazione: "Non è la prima volta che mi succede, sappiamo già un po' come reagire a questa cosa, perché il Sachsenring l'anno scorso è stato una lezione da questo punto di vista".

"Tra l'altro sto facendo un po' fatica con gli avvallamenti in pista e anche lì sappiamo cosa fare, visto che quello che avevamo fatto ad Austin nel 2021 mi aveva portato ad essere un po' più comodo sulla moto. Per domani abbiamo delle buone idee, che potranno aiutarmi, ma la realtà di oggi è che sono stato abbastanza lento", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pur sapendo che il venerdì è una giornata fondamentale per il suo metodo di lavoro, Pecco non si è nascosto dietro al programma sconvolto dal ritardo del cargo con il materiale di diverse squadre, che ha imposto la cancellazione dei due turni di ieri e compresso il programma del sabato. In ottica gara poi non pensa di essere messo troppo male.

"La situazione è uguale per tutti, gli altri sono stati più bravi di me ad adattarsi prima. Io forse ci metto sempre quel po' di più ad arrivare a trovarmi bene. Il venerdì mi serve molto anche per questo, quindi oggi abbiamo dovuto fare un lavoro un po' compresso ed ho cercato di farlo nel miglior modo possibile. E secondo me siamo riusciti ad essere veloci in ottica gara".

"Il problema è stato per la qualifica, perché non sono riuscito a sfruttare per niente il grip in più della gomma nuova. Quello è stato un guaio. Per la gara non sarà facile, perché Aleix Espargaro e Vinales vanno molto forte. Il nostro passo è abbastanza buono, ma domani ci sarà sicuramente da fare un altro step in avanti".

Infine, quando gli è stato chiesto del nervosismo mostrato oggi, in particolare al termine della FP2, quando ha inveito contro alcuni colleghi che lo aspettavano per sfruttare la scia, ha rivelato di essersi già scusato con i diretti interessati. Inoltre ha assicurato che in realtà oggi era meno nervoso di altre volte.

"Anche in altre occasioni ho avuto giornate difficili. La differenza è che non avevo le telecamere nel box. Generalmente, però, quando sono nervoso, la situazione è quella lì quasi sempre. Mi dispiace di aver dato questa impressione, anche se alla fine siamo tutti umani, quindi quando si è nervosi si fanno anche delle cose sbagliate. Ho chiesto scusa agli altri piloti, ma l'anno scorso ci sono state situazioni in cui ero anche più nervoso. Oggi era abbastanza nella norma. Era più delusione verso me stesso, per essere andato piano", ha concluso.